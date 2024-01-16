«Отмороженные депутаты»: В здании Верховной Рады отключили отопление

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Украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что из-за коммунальной аварии временно осталось без отопления здание Верховной Рады.
«Рада в ближайшие дни будет работать без отопления. Там какая-то временная авария с трубой. Поэтому фраза «отмороженные депутаты» заиграла новыми красками», — говорится в публикации.
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