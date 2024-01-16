Через несколько недель на Украине ожидают нового закона о мобилизации

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Новый законопроект о мобилизации на Украине внесут в Раду в течение нескольких недель. Об этом в интервью телеканалу ТСН сообщила заместитель министра обороны страны Наталья Калмыкова.
«Я хочу подчеркнуть, что такой закон нужен как можно быстрее, потому что это в интересах тех людей, которые защищают нас на передовой. Мы бы хотели, чтобы это были дни (время внесения новой редакции), но мы понимаем, что это будет, скорее всего, несколько недель», — заявила она, добавив, что к прежней версии закона претензии были не по сути, а только лишь по форме.При этом, по словам Калмыковой, сейчас растет число украинцев с инвалидностью, которая не связана с боевыми действиями. Поэтому тема освобождения таких людей от мобилизации является «большим вопросом».
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