Отопление и горячую воду вернут в девять домов в Химках к концу дня

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko
Девять многоквартирных домов в деревне Брёхово городского округа Химки лишись горячей воды и отопления из-за утечки на теплосети, устранить последствия аварии планируется к концу дня, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Горячее водоснабжение и отопление временно отключено в домах разной этажности в деревне Брёхово. Сейчас на теплосети ведутся аварийно-восстановительные работы. Восстановить подачу тепла и горячей воды планируется до конца дня», — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что ремонтом занимаются специалисты компании «Газпромтеплоэнерго».
Читайте также:
Воробьёв проверил работу отремонтированной котельной в Солнечногорске
В Орле залило кипятком школьный кабинет во время урока
В Сергиево-Посадском округе восстановили работу котельной после аварии
Лев Каштанов