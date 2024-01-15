В Сергиево-Посадском округе восстановили работу котельной после аварии

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Котельная в Сергиево-Посадском округе снова обеспечивает жителей теплом после аварии. Об этом сообщил корреспондент.
Авария произошла в котельной поселка Реммаш городского округа Сергиев Посад.
«Котельная в поселке Реммаш запущена в работу после ликвидации аварии на сетях холодного водоснабжения. В настоящий момент температура теплоносителя достигла 60 градусов, идёт заполнение системы отопления домов», - отметил корреспондент.
Стоит отметить, что жителей проинструктировали, что при обнаружении завоздушивания системы в свою управляющую компанию.
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