В Орле залило кипятком школьный кабинет во время урока

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В лицее №40 Орла во время занятий затопило школьный класс. Об этом информирует «Подъем».
Родители рассказал изданию, что во время урока из розеток и ламп неожиданно полился кипяток, а кабинет начал заполнять пар. Находящиеся в кабинете дети отправились домой.
В мэрии города заявили, что кипяток полило по причине коммунальной аварии, который затронула 2 квартала — 47 многоквартирных домов и 2 детских сада. Авария случилась из-за гидроудара, который возник из-за перепада электроэнергии. По данным городской администрации, почти во всех зданиях отопление восстановили.
Отопление в части домов запустили в понедельник, 15 января, и в ночь на вторник, 16 января. Сейчас без тепла остаются два дома.
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Алина Юрчак