В Серебряных Прудах решено снова включить отопление

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Отопление жилых домов и прочих строений возобновляют в городском округе Серебряные Пруды в связи с похолоданием, соответствующее распоряжение выдала администрация муниципалитета, сообщает пресс-служба руководства округа.
«Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории городского округа Серебряные Пруды и создания комфортных жилищных условий жителей с 3 мая возобновляется подача тепла на жилые дома, объекты социальной, культурной и бытовой инфраструктуры, а также на объекты организаций и предприятий, заключивших договоры на предоставление коммунальных услуг», — говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в столичный регион пришло сильное похолодание с заморозками. Из-за циклона, принесшего холодный воздух с Баренцева моря, дневные температуры опустятся до 8-10 градусов тепла, а в ночь на 4 мая по области возможны заморозки до -3 градусов.
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