В Подмосковье назвали сроки отключения отопления

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Со следующей недели в Московской области будут прекращать подачу отопления в жилые дома. Об этом сообщил вице-губернатор – министр энергетики Подмосковья Евгений Хромушин на расширенной коллегии регионального Министерства энергетики.
«На следующей неделе мы уже планируем начать отключать отопление. Перед нами стоят беспрецедентные вызовы, которых не было в предыдущие годы. Наша задача – в сложившейся ситуации резко сократить износ коммунальной инфраструктуры. Особое внимание энергетиков будет направлено на то, чтобы не допускать аварийных инцидентов в течение нового отопительного сезона», – сказал Хромушин.Как напомнили в министерстве, по закону решение о прекращении подачи отопления принимают администрации городских округов. Сезон теплоснабжения можно завершать, если пять дней подряд среднесуточная температура воздуха на улице не опускалась ниже +8°C.
Читайте также:
Жильцам 140 домов Сергиева Посада сделают перерасчёт за недополученное отопление
МосОблЕИРЦ скорректировал плату за отопление в январских квитанциях
В Дмитровском округе капитально отремонтируют девять участков теплосети
Лора Луганская