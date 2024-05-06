Власти Подмосковья поручили продлить отопительный период из-за майского похолодания

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Правительство Московской области на фоне опустившихся до минусовых отметок ночных температур рекомендовало муниципалитетам продлить отопительный период. Это было сделано по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва, сообщили в пресс-службе подмосковного Минэнерго.
«По вашему поручению, Андрей Юрьевич, мы рекомендовали муниципалитетам при технической возможности повторно включить отопление и продлить отопительный период до 9 мая. Завтра и послезавтра в северных районах региона ожидается низкая температура – до -3°С с выпадением снега», – сообщил вице-губернатор – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.Согласно нормативам, тепло отключают в домах при повышении среднесуточной температуры до +8°С и выше в течение пяти суток. Между тем, по прогнозам синоптиков, в течение недели в Подмосковье вероятны ночные заморозки до -3°С, а дневная температура не превысит +11°С.
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Лора Луганская