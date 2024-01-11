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В Клину ввели в эксплуатацию котельную с погодозависимой автоматикой

11 января 2024, 22:33
Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

В городском округе Клин запустили котельную, построенную в рамках концессионного соглашения с «Газпром теплоэнерго Московская область». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минэнерго.
От котельной запитаны три многоквартирных дома на улице Радищева в поселке Майданово. Надёжное теплоснабжение и горячее водоснабжение получили около 100 семей.
«В Московской области продолжается модернизация системы теплоснабжения. Это делается для комфорта и безопасности жителей региона. Сегодня на территории Подмосковья действует 16 концессионных соглашений в сфере теплоснабжения и ГВС в 13 городских округах. Сегодня мы запустили котельную в Клину. В ближайшее время в муниципалитете заработают ещё четыре котельные», – сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Новый объект снабжён погодозависимой автоматикой. Подача отопления в дома регулируется в соответствии с температурой за окном.

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Новым главой МИД Франции стал супруг премьер-министра Атталя
BFMTV: новым главой МИД Франции назначен Стефан Сежурне
11 января 2024, 23:08

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил новым главой МИД Стефана Сежурне. О таком назначении сообщил глава администрации президента Франции Алекси Колер, оглашая новый состав французского правительства.
Согласно сообщению, Сежурне сменит Катрин Колонна. Она возглавляла МИД Франции с мая 2022 года.

В сентябре 2022 года новый глава МИД Фанции был генеральным секретарем президентской партии «Ренессанс», он также представляет ее в Европарламенте с 2019 года. Еще с 2014 года он играл роль советника Макрона, который тогда был министром экономики страны.

Примечательно, что Сежурне не скрывает свою нетрадиционную ориентацию. Он является супругом нынешнего французского премьер-министра Габриэля Атталя.

Ранее сообщалось, что Атталь был назначен на должность премьер-министра Франции. Он занял этот пост пост после отставки своей предшественницы Элизабет Борн. Далее он должен был предложить президенту Эммануэлю Макрону формирование нового кабинета министра.


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«Я не давлю на жалость»: Зеленский сделал шокирующее заявление об украинских пенсионерах
Зеленский: без западного финансирования украинские пенсионеры умрут
11 января 2024, 22:47

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время своего визита в Латвию, что украинские пенсионеры умрут без западного финансирования.
«Мы много чего покупаем за свои деньги, но, когда нет финансирования… Мы не можем не дать пенсионерам пенсию. Я не давлю на жалость, но без пенсии старые люди просто умрут», - заявил украинский лидер.

Он уточнил, что на Украине проживает более 11 млн пенсионеров. По его словам, ни в одной из стран в Европе нет такого количества пенсионеров.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл с визитом в Таллин. Здесь он встретился с президентом Эстонии Аларом Карисом и премьер-министром Каей Каллас. Во время встреч и переговоров речь традиционно шла о дальнейшем противостоянии с Россией. После этого он отправился с визитом в Латвию.

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Шольц не стал обращаться к бастующим фермерам
Bild: Шольц отказался выйти к бастующим фермерам
11 января 2024, 22:35

Фото: iStock/photosvit

Канцлер Германии Олаф Шольц в рамках своего посещения Котбуса отказался выходить к бастующим фермерам во время демонстрации. Об этом пишет Bild.
«Шольц отказался от обращения к фермерам во время демонстрации перед заводом», — говорится в статье.

Таким образом, выступить бастующими фермерами пришлось премьер-министру Бранденбурга Дитмару Войдке.

Напомним, 2 января лидер французской партии «Народный республиканский союз», политолог Франсуа Асселино, рассказал о попытке немецких СМИ утаивать протесты фермеров из-за влияния Украины на сельское хозяйство страны и их противостояния импорту из республики. 6 января Spiegel сообщила, что разгневанные немецкие фермеры предприняли попытку заблокировать прибытие парома, на котором находился вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.

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Глава Одинцовского округа Иванов проверил работу трёх котельных
11 января 2024, 22:07

Фото: Никита Сморкалов

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов проинспектировал состояние трёх котельных муниципалитета. Паровая котельная в Барвихе с 1964 года обслуживает весь посёлок — жилой фонд и санаторий.
«Сейчас паровые котельные уже не строят, но объект был сделан на совесть и справился с морозами. В посёлке жильцы 12 квартир жаловались на низкую температуру, но проблема была не в котельной, а либо в сетях, либо в самом доме», – заявил главный инженер санатория «Барвиха» Сергей Будков.
Котельная санатория «Поречье» была построена в 1960-е годы для обслуживания санатория и трёх домов. Теперь она работает только на один многоквартирный дом. Два других не расселены, а санаторий не функционирует.
«8 января случилась утечка, и её долго не могли найти. Оказалось, была незаконная врезка в систему в здании заброшенного автосервиса. В результате произошёл сбой в работе котельных, их пришлось остановить. Но в рамках регламента в течение четырёх часов мы запустили систему снова. Температура в квартирах не упала ниже 18 градусов», – рассказал директор муниципального предприятия «Звенигородские инженерные сети» Александр Евсеев.
Котельная 121 авиационного ремонтного завода построена в 1953 году и прошла несколько модернизаций. Она полностью переоборудована на газ. Котельная подаёт тепло на завод и в Старый городок. Все системы находятся в исправном состоянии. В инвестпрограмму заложены средства на модернизацию системы электроснабжения.

Всего в округе 210 котельных на разных стадиях модернизации, но все они в работе. На случай аварийных ситуаций в Одинцове предусмотрено переключение подачи тепла с одной котельной на другую.

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#тепло
#жкх
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В Подольске к обновлённой котельной подключат 51 дом и 17 соцучреждений
11 января 2024, 21:51

Фото: телеграм-канал Григория Артамонова

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов вместе с жителями второй раз подряд проверил объекты теплоснабжения. На этот раз встреча прошла в котельной ОАО «ПТЭК», которая подаёт тепло в микрорайон Центральный и большую часть Шепчинок.
«Сейчас к переподключению от котельной готовят 51 жилой дом и 17 социальных учреждений. Для этого ещё осенью увеличили мощность «ПТЭК», модернизировав три котла и установив резервный. Также ввели новую насосную группу. Чтобы не упало давление в домах, которые уже обслуживает котельная, разделили гидравлические потоки, проложив порядка 3 км теплотрассы», – рассказал Артамонов в своём телеграм-канале.
По его словам, в ближайшие дни планируется начать пуско-наладочные работы, в том числе и внутридомовых систем. О начале запуска Артамонов пообещал проинформировать жителей заранее.

4 января в другом микрорайоне Подольске, Климовск, произошёл прорыв теплотрассы на территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей Климовска. Без отопления остались около 22 тыс жильцов более чем 170 многоквартирных домов, а также несколько социальных объектов. Школы и детсады перевели на дистанционный формат работы.

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#подмосковье
#московская область
#подольск
#григорий артамонов
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#теплоснабжение
#котельная
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Названа предварительная причина смерти экс-супруги зампреда Госдумы Толстого
Mash: экс-жена зампреда Госдумы Толстого предварительно умерла от онкологии
11 января 2024, 21:41

Фото: iStock/sreeyashlohiya

По предварительным данным, причиной смерти экс-супруги зампреда Госдумы Петра Толстого стала онкология головного мозга. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. ​
Ранее сообщалось, что тело 54-летней Дарьи Толстой было обнаружено 10 января в её квартире в Потаповском переулке в Москве. Следов насильственной смерти не обнаружено.

Точная причина смерти на данный момент не установлена. Однако предполагается, что это может быть онкология головного мозга.

Пётр Толстой и Дарья Евенко поженились в 1992 году, когда будущий зампред Госдумы заканчивал журфак МГУ. Спустя 25 лет, в 2017 году, брак распался. У бывший супругов есть общие трое детей.

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#смерть
#женщины
#онкология
#госдума
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В посёлок Новолотошино вернули тепло и горячую воду
11 января 2024, 21:23

Фото: Яна Шаливская

В дома жителей посёлка Новолотошино городского округа Лотошино вернули тепло и горячую воду. Утечка на теплотрассе устранена.
«Как только произошла авария, в округе создали оперативный штаб. Благодаря сотрудникам Лотошинского ЖКХ посёлок полностью без отопления не оставался. Котлы работали не в полную мощность, что помогло избежать более серьёзных последствий», – рассказала глава округа Лотошино Екатерина Долгасова.
По её словам, жителям раздавали обогреватели. Начальники территориальных отделов обходили квартиры. Особое внимание уделяли семьям с детьми и пожилым людям.

Утечка на теплосетях населённого пункта произошла 6 января. Сразу же три аварийные бригады начали восстановительные работы. Много времени ушло на обнаружение самого прорыва. Сейчас котельная работает штатно. В случае поступления жалоб от жителей специалисты выезжают к ним и устраняют проблему.

Магистраль ввели в эксплуатацию в 1958 году, за эти годы исполнительная документация была утеряна. В 2024-м тепловые сети планируют включить в региональную программу «Модернизация коммунальной инфраструктуры на 2023-2024 годы». Положительное заключение государственной экспертизы уже получено.

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#лотошино
#котельная
#теплоснабжение
#вода
#отопление
#жкх
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье в рамках региональной программы отремонтировали 102 тыс подъездов
11 января 2024, 21:04

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Специалисты Управления технического надзора капитального ремонта Московской области проконтролировали в регионе качество ремонта 3,8 тыс подъездов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Подмосковья, подведомственным учреждением которого является ГБУ МО «УТНКР».
Программа «Мой подъезд» стартовала по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в 2016 году. С этого момента ремонт выполнен в более чем 102 тыс подъездов.
«В рамках губернаторской программы «Мой подъезд» строители заменяют в подъездах двери, окна, почтовые ящики, обновляют входные группы, напольную плитку в тамбурах, окрашивают стены и потолки, монтируют энергосберегающее освещение. Больше всего подъездов эксперты управления приняли в Балашихе (300), в Клину (287) и в Пушкине (281)», – говорится в сообщении.
Участие в программе – добровольное и возможно по решению собственников жилья. Они могут предложить уникальное оформление подъезда, а также определить предельную стоимость работ при составлении сметы.

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#подмосковье
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Фаевская помогла восстановить право на образование детям приезжего из Таджикистана
11 января 2024, 20:41

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла восстановить право на образование детям жителя Лосино-Петровского. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
Гражданин Таджикистана по имени Наврузшох попросил Фаевскую помочь устроить в школу его детей. Заявитель и его семья приехали в Лосино-Петровский для постоянного проживания. На протяжении трёх месяцев Наврузшох 14 раз сам подавал заявление о приёме детей в среднюю школу №2 имени В.В. Дагаева.
«Чтобы оперативно помочь заявителю, был направлен запрос в администрацию городского округа с просьбой разобраться в ситуации. Как оказалось, отказы были по формальным причинам. Когда человек 14 раз подаёт заявление на одну и ту же услугу, необходим адресный подход и содействие в формировании пакета документов. Лишать детей школы на три месяца просто неприемлемо», – сказала Фаевская.
По словам омбудсмена, подобные случаи будут строго отслеживаться.

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#московская область
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