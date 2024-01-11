В Клину ввели в эксплуатацию котельную с погодозависимой автоматикой

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
В городском округе Клин запустили котельную, построенную в рамках концессионного соглашения с «Газпром теплоэнерго Московская область». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минэнерго.
От котельной запитаны три многоквартирных дома на улице Радищева в поселке Майданово. Надёжное теплоснабжение и горячее водоснабжение получили около 100 семей.
Новый объект снабжён погодозависимой автоматикой. Подача отопления в дома регулируется в соответствии с температурой за окном.
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«В Московской области продолжается модернизация системы теплоснабжения. Это делается для комфорта и безопасности жителей региона. Сегодня на территории Подмосковья действует 16 концессионных соглашений в сфере теплоснабжения и ГВС в 13 городских округах. Сегодня мы запустили котельную в Клину. В ближайшее время в муниципалитете заработают ещё четыре котельные», – сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.
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Лора Луганская