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В Подмосковье проверили зрение порядка 350 детей

07 мая 2024, 13:00
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

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Более 350 детей прошли через кабинет охраны зрения НИКИ детства с начала года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Благодаря работе нового кабинета охраны зрения в регионе стало проще проверить зрение у самых маленьких жителей Подмосковья.

«Свыше 350 детей с начала года прошли у нас осмотр и лечение. Приезжают к нам юные жители Подмосковья с 3 до 17 лет с миопией, спазмом аккомодации, гиперметропией, амблиопией, а также сходящимся и расходящимся косоглазием. Чаще всего эти патологии выявляются в раннем возрасте во время прохождения плановых медосмотров. Наиболее встречаемые виды нарушения зрения у детей: близорукость, дальнозоркость, астигматизм и косоглазие», — поделилась руководитель кабинета охраны зрения, врач-педиатр Светлана Кондратенко.



Стоит отметить, чтобы попасть на прием необходимо получить направление от офтальмолога и участкового педиатра.

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#приём
#нарушения
#педиатр
Для больниц Подмосковья закупят более 140 аппаратов ИВЛ
07 мая 2024, 11:26

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 140 аппаратов для искусственной вентиляции лёгких закупят для подмосковных больниц в текущем году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«В этом году мы планируем закупить более 140 аппаратов ИВЛ для областных больниц, на эти цели направлено больше 440 млн рублей», — цитируются в сообщении слова главы регионального Минздрава Алексея Сапанюка.
Аппараты ИВЛ необходимы пациентам, у которых нарушается функция дыхания, эти аппараты используют в реанимации, для поддержки пациентов во время хирургических вмешательств, а также для недоношенных младенцев. Закупленные в текущем году аппараты поступят в 30 больниц области.

Современное оборудование для медучреждений Московской области закупается по распоряжению главы региона Андрея Воробьёва в рамках национального проекта «Здравоохранение».

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#медицинское оборудование
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#здравоохранение
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#московская область
#подмосковье
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Поликлиника в Павловском Посаде открылась после капремонта
07 мая 2024, 10:50

Фото: Надежда Егорова

Капитальный ремонт поликлиники №3 завершили в Павловском Посаде, медицинское учреждение вновь открыло двери для приёма пациентов, передаёт корреспондент Надежда Егорова.
«В поликлинике утеплили стены, сделали отдельный вход для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний, обновили входные группы. Внутри здания была проведена перепланировка: метраж кабинетов увеличен, а вдоль стен установлены удобные пластиковые поручни», — говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках ремонта входные двери были оборудованы системой «антипаника», а в коридорах уложена кафельная плитка.

Обновлённая поликлиника оформлена по единому областному стандарту: во взрослой поликлинике кабинеты сделаны в синих тонах, в детской части медучреждения — в зелёных.

Капитальный ремонт был поведён по региональной программе «Здравоохранение Подмосковья».

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#капитальный ремонт
#медицина
#здравоохранение
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Сексолог призвала россиянок реже имитировать оргазм
07 мая 2024, 04:21

Фото: istock / diego_cervo

Частая имитация оргазма может иметь некоторые негативные последствия как для самого человека, так и для его партнер. Об этом предупредила сексолог Алина Мурзагалиева в беседе с «Лентой.ру».
Мурзагалиева призвала россиянок не имитировать оргазм, поскольку это вводит в заблуждение партнера относительно их сексуальных предпочтений.

Как утверждает эксперт, многие женщины боятся обидеть мужчину, сказав о неудовлетворенности сексом. Но, как указала сексолог, именно с помощью честного и открытого разговора формируется доверие в паре, благодаря которому можно выяснить причину отсутствия оргазма и решение этого вопроса.

«Достаточно часто обесценивание отсутствия удовольствия в сексе вредит развитию отношений. Открытая и здоровая коммуникация всегда ведет пару к новой ступени и разнообразию в сексе», — подчеркнула Мурзагалиева.
Также притворство в постели влияет на самооценку. Человек, который имитирует оргазм, может ощущать чувства провала или обмана. Вместо сомнений в себе сексолог призвала спокойно проанализировать ситуацию и понять причину отсутствия кульминации. Вероятно, это стресс, усталость или слишком короткая прелюдия.

«К имитации больше склонны женщины, поэтому именно у них чаще случается застой крови в области органов малого таза. Если это происходит регулярно, Циркуляция крови нарушается, это оказывает негативное влияние на репродуктивную систему, и женщина начинает «провисать» гормонально. При этом не обходит стороной имитация и мужчин, поэтому стоит помнить, что и их репродуктивная система тоже в зоне риска», — заявила Мурзагалиева.
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#женщины
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Аллерголог озвучила, как победить надоедливую проблему в период цветения весной
Аллерголог Власова рассказала, как бороться с аллергией в период цветения
07 мая 2024, 02:24

Фото: istock / dragana991

Аллергия — заболевание, распространенное среди людей по всему миру. Врач-аллерголог Александра Власова в беседе с изданием PrimaMedia рассказала, как справиться с аллергией в весенний период.
В период с апреля по май аллергики сталкиваются с неприятными симптомами из-за цветения березы, ольхи и орешника.

Часто пациенты с уже установленным диагнозом обращаются к медикам за продуктивной терапией еще до начала сезона цветения. Терапия сможет защитить слизистые оболочки от аллергенов, за счёт чего человек будет чувствовать себя нормально.

«Также нужно обязательно выявлять на какую пыльцу у человека реакция, поскольку некоторые продукты содержат аллергены, аналогичные тем, что присутствуют в пыльце деревьев и трав, что может усугубить симптомы, в этом случае назначается так называемая диета по перекресту, которую необходимо соблюдать», — отметила врач.
Помимо стандартной терапии, аллерголог может дать пациенту рекомендации по поводу диеты быта.

«Избавиться от симптомов аллергии можно еще с помощью Аллерген-специфической иммунотерапии», — подытожила Власова.
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#диета
#продукты
#врач
#аллергия
#пациенты
#симптомы
#рекомендации
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Диетолог Лазуренко развеяла миф о чае как о средстве для похудения
06 мая 2024, 23:15

Фото: iStock/Siarhei Khaletski

Диетолог Наталья Лазуренко заявила, что чай не влияет на объём жировой ткани, поэтому не стоит считать напиток универсальным средством для похудения.
Она подчеркнула, что без комплексных физических нагрузок и нормализации питания чай не повлияет на снижение веса.

«Чай — уникальный продукт в нашем рационе, но как элемент пития не влияет на объём жировой клетки и никаким образом не способствует снижению веса. Если и существует чайная диета, то это миф и развод. Правильное использование чая в общем рационе, где он не является запивочным материалом, плюс активные физические нагрузки помогут снизить вес», — отметила в беседе с NEWS.ru Лазуренко.

Ранее врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова заявила, что наиболее вредной из всех съедобных ягод является виноград из-за большого количества глюкозы.

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Названа самая вредная ягода
Врач Утюмова назвала виноград самой вредной ягодой
06 мая 2024, 21:57

Фото: iStock/K1tyara

Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова заявила, что наиболее вредной из всех съедобных ягод является виноград из-за большого количества глюкозы.
«Он содержит большое количество глюкозы, поэтому его не рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом, ожирением или циррозом печени. В среднем в 100 г винограда содержится 16 г сахара», – пояснила в беседе с Газета.ру Утюмова.

Кроме этого, виноград из-за излишней калорийности может привести к набору весу, а большое количество витамина С способно спровоцировать аллергию. По словам специалиста, продукт стоит избегать людям с язвенными болезни и проблемами ЖКТ, так как ягода вызывает большое количество желудочного сока, что вредно.

Ранее диетолог Полина Журавлева заявила, что сельдерей не рекомендован беременным, поскольку может вызвать выкидыш или преждевременные роды.

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#ягоды
#продукты
#питание
#здоровье
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Подмосковные больницы с начала года получили восемь передвижных рентген-аппаратов С-дуга
06 мая 2024, 17:42

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Восемь аппаратов типа С-дуга поступили в медицинские организации Московской области, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. Такое рентген-оборудование применяют во время операций. Оно позволяет проводить манипуляции под рентген-контролем и получать изображение в режиме реального времени.
«Оснащение больниц современной медтехникой позволят на более высоком уровне оказывать медицинскую помощь. В этом году мы закупаем 21 рентген-аппарат типа С-дуга для наших стационаров. Из них восемь уже поступили в распоряжение врачей и используются в работе», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Как уточнили в ведомстве, новые рентгеновские аппараты поступили в Мытищинскую, Ногинскую, Пушкинскую, Павлово-Посадскую, Электростальскую, Королёвскую, Пушкинскую и Долгопрудненскую больницы.
«Передвижной цифровой рентген-аппарат С-дуга помогает нашим врачам проводить сложные операции. Благодаря мобильности аппарата мы получаем снимок под нужным углом в режиме реального времени. Особенно это важно, когда пациент поступает в тяжёлом состоянии, без сознания. Мы прибегаем к помощи С-дуги при таких травматологических и ортопедических хирургических операциях, а также в детской хирургии и нейрохирургии», – пояснила главврач Мытищинской больницы Ольга Мисюкевич.
Она добавила, что преимущество такой хирургии – низкая травматичность, и сокращение времени реабилитационного периода пациента. Медицинская техника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва по национальному проекту «Здравоохранение».

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#минздрав мо
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#аппарат
#медицинское оборудование
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#подмосковье
#московская область
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Эпидемиолог Лищук рассказала, как укус клеща влияет на организм человека
06 мая 2024, 17:14

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Как влияет укус клеща на человеческий организм и как обезопасить себя рассказал врач-эпидемиолог МОЦОМДа Николай Лищук. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
С наступлением тепла в больницы региона обратилось порядка 100 человек с укусами клещей, среди которых 277 детей.

«Укус клеща может передать человеку 4 основные заболевания: энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма), эрлихиоз и токсоплазмоз. Причем инфицирование происходит не только при укусе, но и при раздавливании клеща. Эндемичные районы по клещевому энцефалиту являются Талдомский и Дмитровский районы. Все остальные - по всей Московской области. Посетителям парков и лесопарков рекомендуется гулять по специально выделенным пешеходным зонам и обрабатывать открытые участки тела и одежду репеллентами, а также надежно закрывать тело одеждой. В случае укуса клеща нужно немедленно обратиться к врачу», — поделился врач-эпидемиолог Николай Лищук.

Стоит отметить, что специалист рекомендует привиться вакциной против клещевого энцефалита во избежании заболевания в случае укуса.

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#врач
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Долгопрудненские врачи спасли неудачно упавшего с лестницы пациента
06 мая 2024, 12:45

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Долгопрудненской больницы спасли пациента, который упал с лестницы и едва не сломал шею. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригада скорой помощи доставила в приёмное отделение 62-летнего мужчину в тяжёлом состоянии. После неудачного падения с лестницы у пострадавшего наблюдались головокружение, замедленные психические реакции, дезориентация и онемение рук. Он плохо видел и слышал, не мог повернуть и наклонить голову.

Обследование выявило у пациента смещение шейных позвонков. Это грозило ещё большим сдавлением прилегающих нервных корешков. Пациента начали готовить к операции.
«Интубация больного с повреждением шейного отдела позвоночника требует высокой квалификации медицинского персонала. Работа была выполнена отлично. Это позволило нейрохирургам поставить на место смещённые позвонки. Далее их с двух сторон закрепили с помощью специальных винтов», – рассказал врач-нейрохирург Долгопрудненской больницы Станислав Киселёв.
После операции шею пациента зафиксировали специальным воротником. К нему вернулась двигательная активность. Мужчина ходит, не испытывает боли и уже готовится к выписке. После этого ему потребуется реабилитация.

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