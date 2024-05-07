В Подмосковье проверили зрение порядка 350 детей

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Более 350 детей прошли через кабинет охраны зрения НИКИ детства с начала года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Благодаря работе нового кабинета охраны зрения в регионе стало проще проверить зрение у самых маленьких жителей Подмосковья.
Стоит отметить, чтобы попасть на прием необходимо получить направление от офтальмолога и участкового педиатра.
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«Свыше 350 детей с начала года прошли у нас осмотр и лечение. Приезжают к нам юные жители Подмосковья с 3 до 17 лет с миопией, спазмом аккомодации, гиперметропией, амблиопией, а также сходящимся и расходящимся косоглазием. Чаще всего эти патологии выявляются в раннем возрасте во время прохождения плановых медосмотров. Наиболее встречаемые виды нарушения зрения у детей: близорукость, дальнозоркость, астигматизм и косоглазие», — поделилась руководитель кабинета охраны зрения, врач-педиатр Светлана Кондратенко.
Стоит отметить, чтобы попасть на прием необходимо получить направление от офтальмолога и участкового педиатра.
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Мира Полтева