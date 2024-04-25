В Подмосковье более 2,5 тыс. детей с диабетом обеспечили системой мониторинга глюкозы

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Более двух с половиной тысяч детей с сахарным диабетом первого типа в Московской области обеспечены системой непрерывного мониторинга глюкозы, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Благодаря системе мониторинга измерять уровень сахара в крови намного проще, так как не нужно постоянно прокалывать палец. Достаточно поднести устройство к сенсору, закрепленному на плече. В настоящее время на диспансерном учете в Подмосковье состоят более 2500 детей с сахарным диабетом первого типа. все они обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы», — отметил глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.Система мониторинга глюкозы отслеживает уровень сахара в крови пациента круглосуточно, информация об этом поступает юным пациентам и их родителям в режиме реального времени.
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