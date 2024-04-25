В Подмосковье более 2,5 тыс. детей с диабетом обеспечили системой мониторинга глюкозы

Российские разработчики выпустили наушники, которые помогут справляться с депрессией, тревогой и плохим настроением. Об этом сообщили в компании Neiry, которая занималась разработкой совместно с Национальным медицинским исследовательским центром психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева (НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева). Гаджет под названием Neiry Buds получил функцию стимуляции блуждающего нерва внутри ушного канала.