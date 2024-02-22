«Отправить в Сибирь на перевоспитание»: Медведев об ожидающих ВСУ в новых регионах

Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев завил, что жителей Новороссии и Донбасса, получивших российские паспорта, но до сих пор ожидают украинскую армию, нужно отправлять на перевоспитание в трудовые лагеря Сибири. Таких людей Медведев назвал «ждунами». Об этом пишет ТАСС.