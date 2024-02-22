«Отправить в Сибирь на перевоспитание»: Медведев об ожидающих ВСУ в новых регионах

Фото: сайт Кремля
Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев завил, что жителей Новороссии и Донбасса, получивших российские паспорта, но до сих пор ожидают украинскую армию, нужно отправлять на перевоспитание в трудовые лагеря Сибири. Таких людей Медведев назвал «ждунами». Об этом пишет ТАСС.
«Если это люди, которые вредят России, их надо изобличать и наказывать, отправлять в Сибирь. Вот так. На перевоспитание в исправительно-трудовые лагеря», — высказался Медведев.Политик также отметил, что ожидающих ВСУ в новых регионах немного. Как утверждает зампред СБ РФ, там есть такие люди, которые считают, что будут с теми, кто окажется сильнее в конфликте.
Медведев также высказался об угрозе применения ядерного оружия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Минтранс планирует обязать перевозчиков сообщать личные данные о пассажирах
Журналиста Евгения Киселёва* внесли в реестр экстремистов и террористов
Разведку США обвинили в запугивании ЕС «малоизвестной угрозой» из России
*Признан иностранным агентом на территории РФ, внесён в перечень террористов и экстремистов
Алина Юрчак