«Она реальна»: Медведев высказался об угрозе применения ядерного оружия

Фото: Официальный сайт Кремля
Угроза применения ядерного оружия реально, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, его слова передаёт «РИА Новости».
По словам политика, угроза применения ядерного оружия стала реальностью, и сейчас необходимо сделать всё возможное, чтобы этот сценарий не реализовался.
Ранее он также заявил, что в случае вооружённого конфликта между Североатлантическим альянсом и России, он не будет проходить по сценарию спецоперации. Россия будет вынуждена применить баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками.
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«Это не нагнетание страстей. Это просто повод призадуматься о том, где мы», — прокомментировал ситуацию Медведев.
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Евгения Парфентьева