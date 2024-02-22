Журналиста Евгения Киселёва* внесли в реестр экстремистов и террористов

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Советского и российского журналиста Евгения Киселёва* внесли в перечень террористов и экстремистов, соответствующая информация опубликована на сайте Росинформинга.
При этом, в 2016 году Киселёв* написал в своей колонке для «Эхо Москвы», что в России на него возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма». По его словам, поводом к возбуждению уголовного дела могли стать его слова поддержки в отношении украинской лётчицы Надежды Савченко, которую приговорили к 22 годам лишения свободы за убийство двух журналистов.
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*Признан иностранным агентом на территории РФ, внесён в перечень террористов и экстремистов
Евгения Парфентьева