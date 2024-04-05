Музей петербургской кухни откроют к 1 сентября после ремонта

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Политехнический университет Петра Великого отремонтирует Музей развития общественного питания Санкт-Петербурга (Музеем петербургской кухни), который откроют к 1 сентября.
Отмечается, что Институт выделил 2 млн рублей на ремонтные работы.
Ранее в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона Подмосковья сообщили, что в этом году в Московской области проведут капитальный ремонт семи объектов культурного наследия.
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«Музей находится на первом этаже нашего института, там были протечки, поэтому мы его и закрыли. Политехнический университет выдал нам 2 млн рублей на ремонт, поэтому я надеюсь, что вскоре мы найдём подрядчика и основные работы закончатся к лету. Музей должен заработать к 1 сентября этого года», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» директор института Роман Байбиков.
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Мелисса Тимофеева