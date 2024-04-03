В Подмосковье с начала года выполнили 1,9 тыс. задач по локальному ремонту кровли

Около 1,9 тыс. заявок на локальный ремонт кровли отработали управляющие компании Московской области с начала 2024 года, сообщает пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Подмосковья.
«За первый квартал текущего года поступило и было отработано 1,9 тыс. заявок на ремонт кровли. Общее число обращений по этой теме снизилось в 22 городских округах. В частности, в Лосино-Перовском округе обращений по поводу протечек кроли уменьшилось на 22%», — говорится в сообщении.Согласно действующим нормам, локальный ремонт кровельного покрытия должен быть выполнен в течение суток после поступления заявки. Для устранения повреждений водостоков даётся пять суток.
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