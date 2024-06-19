«Отрезали голову»: расплата актрисы из «Операции Ы» Селезневой за чужого мужа, инвалидное кресло и мечты о суициде

Фото: РИА Новости
19 июня свое 79-летие отмечает актриса Наталья Селезнева, получившая известность после роли в телеспектакле «Кабачок “13 стульев”», где сыграла пани Катарину – первую модницу и завоевательницу мужских сердец. В реальной жизни артистка тоже смогла покорить сердце возлюбленного, однако он оказался женат и на протяжении всей жизни Селезнева испытывала вину за то, что увела избранника из семьи. Как сложилась жизнь артистки и что почему она считает, что расплачивается за грехи молодости расскажет редакция «Радио 1».
Знакомство Селезневой с женатым Андреевым
Во время съемок фильма-сказки «Калиф-аист» 23-летняя Селезнева познакомилась с 38-летним Андреевым. Мужчина с первого взгляда покорил сердце артистки, но оказался несвободен. Селезнева не была намерена отказываться от собственного женского счастья и не скрывала симпатии к мужчине, который вскоре ответил ей взаимностью.
Через некоторое время Андреев и Селезнева расписались.
Селезнева испытывала вину за разрушение чужой семьи
Актриса считала, что поступила эгоистично и подло, разбив чужую семью. Однако Селезнева оправдывала себя тем, что Андреев был ее предназначением и она не могла поступить иначе. Селезнева однажды поделилась своими переживаниями и последствиями поступка в программе «Судьба человека».
Расплата Селезневой за украденное счастье
«Я расплатилась очень жестоко — болела долго и сильно, была серьезная операция на щитовидной железе. Мне отрезали голову и заново пришили. Это расплата за грехи», — признавалась артистка.
Несколько лет назад Селезневу настигла новая беда. Актриса получила травму шейки бедра и перенесла три операции. Для восстановления потребовалось много времени и о возвращении к профессии в тот момент речи уже не было.
Смерть супруга Селезневой
В 2020 году после 52-х лет совместной жизни супруг Селезневой ушел из жизни. Артистка тяжело переживала потерю, однако вернуться к полноценной жизни ей помог единственный сын, внуки и коллеги по работе.
Возвращение Селезневой в театр
В январе 2024 года актриса впервые после длительного отсутствия появилась на сцене Театра Сатиры. Она играла в спектакле, не вставая с инвалидного кресла.
Актриса Наталья Селезнева: чем известна
В 1996 году Селезнева она окончила театральное училище и стала актрисой Театра сатиры. Успех пришел к Селезневой в 1965 году с выходом фильма Леонида Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», где она сыграла роль студентки Лиды в новелле «Наваждение». Также артистка известна по ролям в картинах: «Иван Васильевич меняет профессию» и «Не может быть!», «Приключения желтого чемоданчика», «Тема» и других.
Селезнева хотела свести счеты с жизнью
Уже к 14-ти годам рост Селезневой составлял 175 см. В школе девочку дразнили, обзывали «дылдой» и «каланчой». Высокий рост был большим комплексом будущей артистки и она заявляла, что покончит с собой, если вырастет еще на сантиметр. Тогда мать девочки отдала ее на баскетбольную секцию, где подростку было проще принять свой рост из-за таких-же рослых сверстниц.
Читайте также:
Актриса Яковлева о Миронове: Крайне скромен, рефлексировал периодически
Актриса Васильева раскрыла главную ошибку участников «голой вечеринки»
Итальянская актриса Орнелла Мути заявила, что россияне — великая нация
Анастасия Хохлова