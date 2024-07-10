Отрезают, пришивают: Психолог Смолярчук раскрыла, на что готовы женщины в «войне за мужчин»

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Современные стандарты красоты и успешности в женском обществе очень высоки. Повсюду буквально летают лозунги о том, что нужно быть красивой, ухоженной, успешной, развитой со всех сторон. Но иногда подобные «программы» играют злую шутку: в погоне за современными реалиями некоторые девушки теряют себя и упускают свое счастье.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что подобная «гонка» за стандартами связана с тем, что для многих женщин психологически важен вопрос о состоятельности на брачном рынке.
По словам психоаналитика существует две категории женщин: те, которые покупают мужчин, и те, которые традиционным способом к ним приходят.
Она добавила, что любое стремление к совершенству бесконечно и приводит к единственному концу — смерти.
Ирина Смолярчук отметила, что сейчас соревнования между людьми происходят в том числе с помощью совершенствования внешности, однако в состязании со старостью выиграть не невозможно.
В завершении беседы она посоветовала чаще задавать себе вопросы: кому и что я доказываю? Зачем я доказываю? Это поможет не потерять себя в гонке за «место под солнцем».
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«Психологически для некоторых женщин стоит вопрос о состоятельности на брачном рынке, вопрос конкурентности среди взрослеющих и стареющих женщин. У нас всегда к 30 годам возрастного ценза уже нарушается демографический индекс. И к 30 годам, как в песне, на 10 девчонок всего 9 ребят, к 40 годам на каждую женщину 8 мужчин, к 50 годам — 5. То есть за мужчину (даже асоциального, алкоголика, наркомана, неработающего, с болезнями, инвалидизированного) среди российских женщин идет негласная война. И естественно для этого нужны возможности и ресурсы», — рассказала эксперт.
По словам психоаналитика существует две категории женщин: те, которые покупают мужчин, и те, которые традиционным способом к ним приходят.
«Кто-то делает карьеру и мужчин просто покупает. Например, она делается богатой и может просто выйти и одним дуновением ветра своих ухоженных волос или указывающим перстом выбрать мужчину, который не умеет зарабатывать, у которого нет возможности. И она этого мужчину назначит своим мужем. А другая женщина пойдет более традиционным путем: будет работать над собой, разучится отдыхать, думая, что ее место под солнцем будет занято более успешной, красивой, молодой и образованной. Эта бесконечная гонка среди женщин создала перфекционизм — быть лучше среди лучших, какие-то создавать бесконечные гонки к совершенству», — поделилась специалист.
Она добавила, что любое стремление к совершенству бесконечно и приводит к единственному концу — смерти.
Ирина Смолярчук отметила, что сейчас соревнования между людьми происходят в том числе с помощью совершенствования внешности, однако в состязании со старостью выиграть не невозможно.
«Не стоит с этим бороться, единственный здравый смысл в этом — заботиться о себе. Нужно помнить о вредных привычках, базово ухаживать за собой. Я не говорю о крайностях, когда люди страдают дисморфофобией (отрезают, пришивают) — это пациенты психиатров, а просто за собой ухаживать заботиться, это нормальная жизнь образованного человека», — заметила психолог .
В завершении беседы она посоветовала чаще задавать себе вопросы: кому и что я доказываю? Зачем я доказываю? Это поможет не потерять себя в гонке за «место под солнцем».
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Анастасия Бондарева