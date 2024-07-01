Женщины с маленькой грудью более склонны к повышенной потливости

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Интенсивность потоотделения может быть связана с размером груди. Об этом сообщило издательство The New York Post (NYP) со ссылкой на выводы ученых из университета Саутгемптона, Великобритания.
Ханна Блаунт, специалист в области термофизиологии, провела эксперимент, чтобы изучить интенсивность потоотделения у женщин с разным телосложением. Исследования проходили в климатической камере университетской лаборатории с использованием 3D-сканирования.
По окончанию эксперимента стало известно, что у женщин с большей грудью меньше потовых желез, и поэтому они меньше потеют. Эти знания могут быть использованы для создания комфортной спортивной одежды, в частности, спортивных бюстгальтеров.
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«В эксперименте приняли участие 22 женщины в возрасте от 18 до 55 лет. Они бегали трусцой в течение 45 минут при температуре около 32 градусов. В это время Блаунт вычисляла площадь поверхности груди участниц и измеряла интенсивность потоотделения с помощью специальной пропитанной йодом бумаги. Участницы эксперимента носили специальные датчики, которые фиксировали изменения температуры тела и интенсивность потоотделения. В трёх местах — выше и ниже соска, а также в «треугольнике бюстгальтера» около грудины — замеряли количество пота», — рассказали в издании.
По окончанию эксперимента стало известно, что у женщин с большей грудью меньше потовых желез, и поэтому они меньше потеют. Эти знания могут быть использованы для создания комфортной спортивной одежды, в частности, спортивных бюстгальтеров.
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Мира Полтева