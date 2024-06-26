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Боевики ВСУ перебросили в Харьковскую область наемников из Колумбии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Уточняется, что украинские неонацисты должны были добиться результата до саммита в Швейцарии. Ради этого противник сосредоточил ударную группу под Волчанском и Липцами. ВСУ хотели «прощупать» российскую оборону с помощью небольших группировок, которые состояли из мобилизованных стрелков теробороны. Их задача была в поиске слабого места у ВС РФ для дальнейшего удара.
Однако боевики ничего не добились, а только погибли под ударами российской артиллерии в ожидании приказа наступать. Отмечено, что эффективность переброшенных в Харьковскую область колумбийских наемников в бою не самая лучшая.
Один из них — экс-наркополицейский Мигель Кардинальо Мультилья. В Колумбии он боролся с наркоторговлей, а потом поехал на Украину, чтобы заработать, поскольку не смог содержать семью и платить по кредитам. Его взвод уничтожили, а он выжил.
Наемники в Харькове пока сидят в окопах, не особо участвуя в боях, что косвенно говорит о больших потерях и огромных трудностях для формирования резерва, необходимого для поддержки укреплений.
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Однако боевики ничего не добились, а только погибли под ударами российской артиллерии в ожидании приказа наступать. Отмечено, что эффективность переброшенных в Харьковскую область колумбийских наемников в бою не самая лучшая.
Один из них — экс-наркополицейский Мигель Кардинальо Мультилья. В Колумбии он боролся с наркоторговлей, а потом поехал на Украину, чтобы заработать, поскольку не смог содержать семью и платить по кредитам. Его взвод уничтожили, а он выжил.
Наемники в Харькове пока сидят в окопах, не особо участвуя в боях, что косвенно говорит о больших потерях и огромных трудностях для формирования резерва, необходимого для поддержки укреплений.
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Никита Кротов