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Больничную парковку в Грайвороне под Белгородом атаковал беспилотник. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что пострадала супружеская пара.
Мужчина получил минно-взрывную травму, а женщина — закрытую черепно-мозговую. Медики везут их в больницу.
Украинские военные постоянно атакуют гражданские объекты России. По мнению аналитиков, радикалы так действуют, чтобы показать Западу свою способность нанести ущерб РФ. Поскольку неонацисты не в состоянии победить на поле боя, они прибегают к самым подлым методам ведения боевых действий.
Американский бывший военный Скот Беннетт, который лично ездит в Донбасс и является свидетелем обстрелов со стороны ВСУ, отмечал, что от действий Украины страдают лишь женщины и дети.
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Украинские военные постоянно атакуют гражданские объекты России. По мнению аналитиков, радикалы так действуют, чтобы показать Западу свою способность нанести ущерб РФ. Поскольку неонацисты не в состоянии победить на поле боя, они прибегают к самым подлым методам ведения боевых действий.
Американский бывший военный Скот Беннетт, который лично ездит в Донбасс и является свидетелем обстрелов со стороны ВСУ, отмечал, что от действий Украины страдают лишь женщины и дети.
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Никита Кротов