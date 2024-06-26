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Гладков: ВСУ при помощи БПЛА атаковали парковку в Белгородской области

26 июня 2024, 12:54
Фото: istockphoto/Leonid Eremeychuk

Фото: istockphoto/Leonid Eremeychuk

Больничную парковку в Грайвороне под Белгородом атаковал беспилотник. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что пострадала супружеская пара.
Мужчина получил минно-взрывную травму, а женщина — закрытую черепно-мозговую. Медики везут их в больницу.

Украинские военные постоянно атакуют гражданские объекты России. По мнению аналитиков, радикалы так действуют, чтобы показать Западу свою способность нанести ущерб РФ. Поскольку неонацисты не в состоянии победить на поле боя, они прибегают к самым подлым методам ведения боевых действий.



Американский бывший военный Скот Беннетт, который лично ездит в Донбасс и является свидетелем обстрелов со стороны ВСУ, отмечал, что от действий Украины страдают лишь женщины и дети.

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#всу
#бпла
Минобороны показало кадры прибытия российских бойцов из украинского плена
26 июня 2024, 13:34

Фото: istockphoto/Vladimir_Timofeev

Самолёт Ил-76 с российскими военнослужащими приземлился в Москве. На нём в Россию с Украины вернулись 90 бойцов, которых освободили в рамках обмена военнопленными.
На кадрах видеозаписи, опубликованной министерством обороны РФ, видно, как приземляется самолёт, из него выходят солдаты, бывшие пленные. Они садятся в автобус, некоторые сразу звонят домой.

«Мама, меня обменяли, я в России», — говорит в телефонную трубку один из них.

Солдаты рассказывают, с каким нетерпением они ждали возвращения на Родину, говорят о том, как они рады тому, что прилетели домой, в Россию. Один из бойцов говорит, что не ожидал такой тёплой встречи в Москве.

Бывшие военнопленные, которых обменяли в формате 90 на 90 при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов, прилетели в столицу для прохождения лечения и реабилитации. Кроме того, всем им будет оказана необходимая психологическая помощь.






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#психологическая солдаты
#мама
#пленные
#рф
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Война будущего: военэксперт рассказал про новый вид БПЛА с искусственным интеллектом
Военэксперт Живов: Новые БПЛА с искусственным интеллектом будут сами искать цели
26 июня 2024, 13:28

Фото: istockphoto/Chesky_W

ВСУ считают «чудо-оружием» на поле боя беспилотные летательные аппараты. Начальник штаба Сухопутных сил Франции генерал Пьер Шилль сказал, что беспилотники — это меч, который сильнее щита — противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы.
Автор телеграм-канала «Живов Z. Битва за Донбасс», военный блогер Алексей Живов в беседе с «Радио 1» рассказал, что сейчас разрабатывается новый вид дронов с технологиями искусственного интеллекта.

«Сейчас на подходе уже технологии искусственного интеллекта, когда не оператор прицеливается в свою цель, а сам дрон, обладая определенными навыками, может это сделать. Оператору достаточно подлететь к цели и нажать кнопку, а дальше дрон уже сам прицеливается и поражает объект», — поделился эксперт.

Следующим шагом, по словам военного блогера, будут «рои дронов», подобные рою птиц или пчел.

«Они начнут самостоятельно летать по линии фронта, как рой птиц или пчел, и будут наделены единым интеллектом. Как птицы летают синхронно, поворачивают, делают фигуры, кажется, что у них есть коллективный интеллект, который ими руководит, так же будет и с дронами», — сообщил специалист.

Он добавил, что у подобных дронов будет общее понимание, куда они летят и с какими целями, также они смогут выбирать приоритетные и неприоритетные задачи.

«Любая война — соревнование щита и меча. Щит — это система РЭБ, которая глушит управление или создает помехи для видеосвязи дронов. Такие системы создаются разного типа: армейские, где антенны глушат вокруг себя десятки километров пространства, есть те, которые закрывают только одно подразделение в рамках километра, есть еще более компактные глушилки», — рассказал собеседник.

Алексей Живов отметил, что по мере развития средств противодействия дронам их эффективность будет снижаться. Со временем военная промышленность разных стран должна создать средства противодействия дронов, которые превратят их в один из простых элементов боевого оружия, завершил беседу эксперт.

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#оружие
#дрон
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#промышленность
#война
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«Война изменилась»: военэксперт раскрыл, как FPV-дроны привели к преимуществу ВСУ на СВО
Военэксперт Живов: ВСУ начали применять FPV-дроны раньше и продвинулись дальше
26 июня 2024, 13:02

Фото: istockphoto/Dragon Claws

ВСУ считают «революцией на поле боя» FPV-дроны, которые, по их словам, способны противостоять России. Начальник штаба Сухопутных сил Франции генерал Пьер Шилль в разговоре с изданием Defense News сказал, что в настоящее время на долю FPV в конфликте на Украине приходится около 80% поражённых целей.
Автор телеграм-канала «Живов Z. Битва за Донбасс», военный блогер Алексей Живов в беседе с «Радио 1» рассказал, что использование FPV-дронов можно считать только промежуточной революцией.

«До половины целей сейчас на фронте поражаются FPV дронами — это факт. Можно ли сказать, что это революция? Промежуточная. Это не изобретение новизного оружия, но что-то близкое к этому, потому что за последние два года на моих глазах война изменилась до неузнаваемости», — сказал эксперт.

Военный блогер объяснил, что преимущество FPV-дронов по сравнении с другим оружием в том, что они высокоточны и могут доставить простейшие боеприпасы на большие дальности.

«Если раньше это было пять километров, то сейчас это до пятнадцати километров дальности. Это меняет картину боя. Раньше, чтобы уничтожить определенную позицию противника или его бронетехнику, нам нужно было прицеливаться по ней и стрелять из высокоствольной артиллерии, которая имеет не очень высокую точность: мы могли попасть, а могли не попасть. Теперь поднимается этот дрон, вылетает в нужную позицию и поражает артиллерийское оружие или личный состав. Это оружие позволило повысить эффективность поражения обычными боеприпасами, потому что он приносит самое простейшие, например, мину», — пояснил эксперт.

Он добавил, что таким дронам удалось взять под огневой контроль не только передовые позиции, но и резервы и ротацию войск. Это усложняет ведение боевых действий и снижает количество стрелкового, минометного и артиллерийского огня.

По словам собеседника, преимущество дронов быстро поняли обе стороны, однако ВСУ начали их применять раньше, потому приобрели больший опыт и продвинулись в практике и теории применения немного дальше. Однако, как говорит Алексей Живов, в войсках РФ много специалистов, которые занимаются разработкой дронов, во многих подразделениях созданы роты и обучен соответствующий персонал.

«Проблема в том, что у нас физически намного меньше этих дронов. Разные блогеры дают оценки от 1/2 или от 1/5, то есть на каждый российский дрон приходится 5 дронов противника. Противник недавно испытывал дефицит боеприпасов, и, чтобы его ликвидировать, различные международные организации в денежном виде или в виде FPV-дронов передали от одного до двух миллионов таких дронов, что позволяет ВСУ ежедневно применять от двух с половиной до пяти тысяч дронов на фронте. На практике это означает, что за какой-нибудь штурмовой парой, которая идет занимать вражескую позицию, может гоняться 10-15 дронов. Это кроме того, что у них под ногами мины, по ним стреляет артиллерия или минометы», — рассказал военный эксперт.

Алексей Живов уточнил, что за танком может гоняться несколько десятков подобных дронов.

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#оружие
#дрон
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#война
#контроль
#боеприпасы
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#донбасс
#всу
#рф
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Зеленский пообещал новые отставки после приезда в Покровск
Президент Зеленский: ситуация под Покровском требует срочных решений
26 июня 2024, 13:00

Фото: IStock/DmyTo

Президент Украины Владимир Зеленский приехал во временно подконтрольный Киеву Покровск, расположенный в ДНР, и пообещал новые отставки военных чиновников. Об этом он заявил в своем Телеграм-канале.
По словам Зеленского, ситуация на покровском направлении складывается тяжелая. В подобных случаях командующие генералы должны находиться вблизи мест военного соприкосновения и контролировать действия вверенных им войск, отметил он.
«Был удивлен, что некоторые профильные чиновники не были здесь по полгода и больше. Буду делать по ним соответствующие выводы», — пообещал президент.

До этого Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Юрия Содоля, которого обвиняли в неоправданно высоких потерях солдат. По данным украинских СМИ, во время крупнейшего наступления ВС РФ он пьянствовал в одесском ресторане.

Ранее президент Украины посещал Артемовск, Авдеевку и Марьинку. Вскоре после этого города были очищены от сил ВСУ и перешли под контроль России.

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#контроль
#чиновники
#всу
#зеленский
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#вс рф
#сво
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#киев
#солдат
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Российские силы ПВО сбили украинскую ракету над Курской областью
26 июня 2024, 12:59

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили над территорией Дмитровского района Курской области украинскую ракету. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора приграничного региона Алексей Смирнов.
В своём телеграм-канале он уточнил, что ракета была уничтожена в воздухе и не достигла целей. Врио губернатора напомнил, что в случае обнаружения обломков ракеты приближаться к ним не следует, так как даже остатки сбитых снарядов могут представлять собой угрозу. Особенно учитывая то, что ВСУ часто оснащают ракеты кассетными боеприпасами. Об опасной находке следует сообщить по телефону сотрудникам экстренных служб, написал врио губернатора Курской области.

Ранее Алексей Смирнов предупреждал о ракетной опасности на всей территории региона. Он призвал население укрыться в убежищах, помещениях без окон и без крайней необходимости не выходить на улицу.

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#ракета
#население
#всу
#ракеты
#курская область
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Командир «Ахмата» Алаудинов озвучил сроки окончания СВО
Командир «Ахмата» Алаудинов: СВО завершится уже к концу года
26 июня 2024, 11:53

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Специальная военная операция завершится победой РФ к концу 2024 года, заявил Герой России, генерал-майор Апти Алаудинов в эфире программы «Полный контакт с Владимиром Соловьевым».
Российские войска уверенно действуют на всех участках боевого соприкосновения, что говорит о скором разрешении конфликта, сообщил он. Генерал также прокомментировал увеличение поставок вооружений для Украины со стороны США и НАТО.

«Думаю, к осени мы будем слышать совсем другую риторику, и со всех сторон», — сказал он.

Ранее Алаудинов заявлял, что завершение СВО будет сопровождаться экономическим кризисом в США и беспорядками на Украине. По его мнению, в Киеве возможен еще один Майдан.

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#вс рф
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В ночь на 26 июня промышленный сектор в Одесской области подвергся ударам
26 июня 2024, 11:26

Фото: istockphoto/aapsky

Российские войска в ночь на 26 июня нанесли серию ракетных ударов по объектам промышленного сектора Одесской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.
В своём телеграм-канале он написал, что повреждения в результате попадания баллистической ракеты получило одно из административных зданий. О каком именно объекте промышленной инфраструктуры идёт речь, чиновник не уточнил.

Минувшей ночью также сообщалось о взрывах в Белгород-Днестровском районе Одесской области и Николаеве. Воздушная тревога в ночь на 26 июня была объявлена в Николаевской, а также в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Полтавской и Сумской областях. Накануне, 25 июня, в министерстве энергетики Украины заявили, что Харьковская, Сумская, Черниговская и Одесская области частично остались без электричества в результате боевых действий.

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#ночь
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#ракеты
#воздушная одесса
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Фронт сыпется: На Украине заговорили о приближающейся катастрофе для ВСУ
Полковник Свитан: ВС Украины проваливаются на всех участках фронта
26 июня 2024, 10:23

Фото: iStock/Diy13

Полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан заявил, что военные ВСУ терпят крах практически на всех направлениях на передовой. Об этом пишет URA.Ru.
По его словам, достаточного количества вооружений у украинской армии нет, как и обещанных F-16.

«Восточный фронт сейчас сыпется, отходит, мы же это видим, что мы проваливаемся практически по всей ширине фронта из-за недостаточного количества боеприпасов», — рассказал он.
По словам полковника, в ближайшие две недели военные ВС РФ начнут продавливать украинские силы по всей линии восточного фронта. Ситуация для ВСУ будет становиться еще хуже.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что штурмовики самолетов Су-25 ВКС РФ нанесли удар по подразделениям Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Центр». Он был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. После выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром вылета.

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ВСУ готовят прорыв под Харьковом, ВС РФ заходят в Красногоровку: последние новости СВО
26 июня 2024, 10:21

Фото: iStock/dr_evil

Украинские войска предприняли серию атак и готовятся к прорыву российской обороны на Харьковском направлении. О том, где продвинулись ВС РФ и где были отражены штурмы ВСУ расскажет редакция «Радио 1».

Авдеевское направление


Российской армии удалось расширить зону контроля в районе Сокола, выбив противника с нескольких позиций в лесополосах севернее села, сообщает «Рыбарь». Также есть информация о расширении наступательного плацдарма для ВС РФ на северном фланге у Новоалександровки.

На юге вблизи Карловки ВС России штурмуют лесопосадки. Также бои продолжаются на окраинах населенного пункта и по обе стороны водохранилища.


Донецкое направление


Ожесточенные бои развернулись в Красногоровке, где ВС РФ метр за метром продвигаются к черте города. С северо-востока российские войска продвигаются вдоль реки Лозовая. Штурмовики ВС РФ наступают вглубь укреплений ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Солдат ВСУ осознал, что воюет с братьями и сдался в плен
Солдат ВСУ осознал, что воюет с братьями и сдался в плен


Времьевское направление


ВСУ совершили несколько контратак в районе Старомайорского. Российская армия сдержала оборону и уничтожила несколько единиц техники противника.


Запорожское направление


Стороны противостояния обмениваются взаимными артобстрелами. В районе Работино и северо-западнее Вербового преимущественно позиционные бои.

Часовоярское направление


Российские войска продолжают штурмовать восточный пригорода Часова Яра, выдавливая противника с его западных окраин.


Харьковское направление


На этом участке фронта ВСУ активно пытаются выбить ВС РФ с занимаемых позиций и стягивают дополнительные силы. В районе Глубокого и Волчанска украинская армия совершила серию контратак. На этом же направлении Киев готовит ударные подразделения в надежде выйти к линии границы.

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