В Балашихе задержали курьера мошенников, выманивших сбережения 85-летней женщины

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Полицейские Балашихи задержали мужчину по подозрению в мошенничестве, сообщает пресс-служба подмосковного глава МВД.
«В полицию Балашихи поступило заявление о 85-летней местной жительницы. Она рассказала, что ей позвонил некто, представившийся сотрудником банка и заявил, что ей необходимо задекларировать все имеющиеся у неё деньги — 100 тысяч рублей. Для этого деньги нужно передать курьеру на проверку», — говорится в сообщении.Пожилая женщина передела указанную сумму подъехавшему курьеру, а затем, поняв, что стала жертвой обмана, обратилась за помощью в правоохранительные органы. Забравшего деньги курьера задержали, им оказался 27-летний уроженец Омской области.
Против курьера завели дело по статье «Мошенничество» и отпустили под подписку о невыезде.
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