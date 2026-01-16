Оценки за поведение появятся в российских школах с 1 сентября
Министерство просвещения РФ разработало проект приказа о внедрении оценок за поведение в школах. Об этом пишет РБК.
Нововведение предполагает внесение изменений в действующий порядок организации и реализации образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам.
Согласно проекту документа, образовательные организации получат право выставлять оценки за поведение учащихся. Новый инструмент, как ожидается, поможет соблюдать правила внутреннего распорядка и повысит дисциплину у школьников.
В комментарии изданию РБК представители Минпросвещения сообщили, что оценки за поведение появятся в российских школах с 1 сентября 2026 года. Основанием для разработки изменений стал успешный опыт пилотного проекта, проведённого в ряде образовательных учреждений.
Читайте также: