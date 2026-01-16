Достижения.рф

Оценки за поведение появятся в российских школах с 1 сентября

РБК: оценки за поведение появятся в российских школах с 1 сентября
Фото: iStock/sengchoy

Министерство просвещения РФ разработало проект приказа о внедрении оценок за поведение в школах. Об этом пишет РБК.



Нововведение предполагает внесение изменений в действующий порядок организации и реализации образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам.

Согласно проекту документа, образовательные организации получат право выставлять оценки за поведение учащихся. Новый инструмент, как ожидается, поможет соблюдать правила внутреннего распорядка и повысит дисциплину у школьников.

В комментарии изданию РБК представители Минпросвещения сообщили, что оценки за поведение появятся в российских школах с 1 сентября 2026 года. Основанием для разработки изменений стал успешный опыт пилотного проекта, проведённого в ряде образовательных учреждений.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0