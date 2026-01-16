Пристыдивший учительницу за маленькую зарплату школьник извинился
78.ru: оскорбивший учительницу школьник из Петербурга извинился перед ней
В Санкт-Петербурге шестиклассник извинился перед учительницей за свои слова о том, что та ничего не добилась, а ее зарплата меньше его полового органа. Об этом сообщает телеканал 78.ru.
По версии школьника, конфликт начался из-за спора о низкой оценке. Подросток заявил, что педагог якобы проявила агрессию, и он не сдержался.
«Я не хотел. Я на самом деле такое не думаю. Просто меня очень легко довести. Учитель-то тоже у нас с характером. Она может чисто по настроению двойку поставить», – сказал мальчик.Отец ребенка рассказал, что после инцидента им порекомендовали перейти на домашнее обучение, чтобы его сын якобы мог лучше концентрироваться на учебе. Реакция женщины на извинения не приводится.