Пристыдивший учительницу за маленькую зарплату школьник извинился

16 января 2026, 21:40

78.ru: оскорбивший учительницу школьник из Петербурга извинился перед ней

Фото: iStock/lvdesign77

В Санкт-Петербурге шестиклассник извинился перед учительницей за свои слова о том, что та ничего не добилась, а ее зарплата меньше его полового органа. Об этом сообщает телеканал 78.ru.





По версии школьника, конфликт начался из-за спора о низкой оценке. Подросток заявил, что педагог якобы проявила агрессию, и он не сдержался.

«Я не хотел. Я на самом деле такое не думаю. Просто меня очень легко довести. Учитель-то тоже у нас с характером. Она может чисто по настроению двойку поставить», – сказал мальчик.