Достижения.рф

Пристыдивший учительницу за маленькую зарплату школьник извинился

78.ru: оскорбивший учительницу школьник из Петербурга извинился перед ней
Фото: iStock/lvdesign77

В Санкт-Петербурге шестиклассник извинился перед учительницей за свои слова о том, что та ничего не добилась, а ее зарплата меньше его полового органа. Об этом сообщает телеканал 78.ru.



По версии школьника, конфликт начался из-за спора о низкой оценке. Подросток заявил, что педагог якобы проявила агрессию, и он не сдержался.

«Я не хотел. Я на самом деле такое не думаю. Просто меня очень легко довести. Учитель-то тоже у нас с характером. Она может чисто по настроению двойку поставить», – сказал мальчик.
Отец ребенка рассказал, что после инцидента им порекомендовали перейти на домашнее обучение, чтобы его сын якобы мог лучше концентрироваться на учебе. Реакция женщины на извинения не приводится.
Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0