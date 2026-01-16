В РКН высказались о новых ограничениях в отношении Telegram

16 января 2026, 22:34

Роскомнадзор: новых ограничений в работе Telegram не применяется

Фото: iStock/Tippapatt

Роскомнадзор опроверг сообщения о введении новых ограничительных мер в отношении мессенджера Telegram. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.





Ранее в СМИ появилась информация о том, что пользователи стали жаловаться на сбои в работе приложения. В частности, речь шла о замедленной загрузке видео.

«По отношению к Telegram в настоящее время новых мер ограничений не применяется», — передает заявление РКН агентство.