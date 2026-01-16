Достижения.рф

В РКН высказались о новых ограничениях в отношении Telegram

Роскомнадзор: новых ограничений в работе Telegram не применяется
Фото: iStock/Tippapatt

Роскомнадзор опроверг сообщения о введении новых ограничительных мер в отношении мессенджера Telegram. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.



Ранее в СМИ появилась информация о том, что пользователи стали жаловаться на сбои в работе приложения. В частности, речь шла о замедленной загрузке видео.

«По отношению к Telegram в настоящее время новых мер ограничений не применяется», — передает заявление РКН агентство.
Напомним, в августе Роскомнадзор ограничил звонки через мессенджер. По данным ведомства, Telegram использовался для обмана, вымогательства денег и киберпреступлений.
Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0