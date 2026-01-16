Российскую школьницу выманила из дома и избила толпа подростков

16 января 2026, 22:56

В Екатеринбурге толпа подростков избила 15-летнюю школьницу

Фото: iStock/Dzurag

В Екатеринбурге толпа подростков выманила 15-летнюю школьницу из дома и избила ее возле электробудки. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Свердловской области.