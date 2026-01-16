Российскую школьницу выманила из дома и избила толпа подростков
В Екатеринбурге толпа подростков выманила 15-летнюю школьницу из дома и избила ее возле электробудки. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Свердловской области.
По данным издания Е1.RU, в конфликте на улице Татищева участвовали 19 человек. Пострадавшую спас проезжавший мимо водитель, который обратил внимание на происходящее и вмешался.Девушке оказали медицинскую помощь, госпитализация ей не потребовалась.
В настоящее время сотрудники ведомства выясняют все причины и обстоятельства нападения. Они также оценивают действия лиц, ответственных за поведение несовершеннолетних. Еще одна проверка проводится следователями. Надзорный орган взял ее процесс под контроль.
