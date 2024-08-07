Отсидевший в колонии бывший губернатор пошел работать на кондитерскую фабрику

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Экс-губернатор Кировской области и депутат заксобрания Пермского края Никита Белых, который отсидел несколько лет в колонии, нашел новую работу. Об этом информирует «Коммерсантъ».
Уточняется, что новым местом работы бывшего политика стала АО «Кондитерская фабрика «Пермская»». Белых занял пост замгендиректора по корпоративным вопросам.
От самого экс-губернатора комментариев по данному вопросу не поступало. Ранее он сообщал, что нашел новую работу и с 8 июля приступит к обязанностям.
Напомним, Никита Белых вышел на свободу из кировской колонии. Он отбывал срок за получение взятки. Белых был главой Кировской области с 2009 года.
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От самого экс-губернатора комментариев по данному вопросу не поступало. Ранее он сообщал, что нашел новую работу и с 8 июля приступит к обязанностям.
Напомним, Никита Белых вышел на свободу из кировской колонии. Он отбывал срок за получение взятки. Белых был главой Кировской области с 2009 года.
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Екатерина Коршунова