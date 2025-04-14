Многодетная мать зарубила топором троих детей в Канске

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В Красноярском крае многодетная мать убила троих детей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что трагедия произошла в Канске. 29-летняя девушка зарубила топором четырёхлетнюю дочь и двоих сыновей (первому мальчику было восемь лет, а второму – семь месяцев).
Выжить удалось только четвёртому ребёнку – семилетнему мальчику, который в момент расправы находился у бабушки и дедушки. Вскоре после убийства мать пришла за ним и обо всём рассказала родителям.
Дедушка отправился к ним домой, где обнаружил тела детей. Он сразу же вызвал полицию. После правоохранители задержали убийцу.
На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники Следственного комитета. Обстоятельства и мотивы убийства выясняются.
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Выжить удалось только четвёртому ребёнку – семилетнему мальчику, который в момент расправы находился у бабушки и дедушки. Вскоре после убийства мать пришла за ним и обо всём рассказала родителям.
Дедушка отправился к ним домой, где обнаружил тела детей. Он сразу же вызвал полицию. После правоохранители задержали убийцу.
На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники Следственного комитета. Обстоятельства и мотивы убийства выясняются.
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Анастасия Чинкова