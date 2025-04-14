Как «Копейский маньяк», насиловавший детей и убивавший женщин, оказался на свободе под подпиской о невыезде?

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Вячеслав Викторович Яиков, родившийся 1 марта 1974 года в селе Калининское Чуйской области Киргизской ССР, стал одним из самых печально известных серийных убийц России.
Его преступления, совершенные в Копейске Челябинской области, потрясли общественность и оставили глубокий след в памяти местных жителей. Более подробно о преступлениях «Копейского маньяка» и аресте читайте в материале «Радио 1».
Одним из самых шокирующих преступлений стало убийство двух школьниц-выпускниц в ночь на 25 мая 2003 года. Яиков утверждал, что хотел просто познакомиться с ними, но когда они отказались, он напал на них. Местные жители слышали крики, но не вызвали милицию, полагая, что это просто школьники отмечают выпускной.
В дальнейшем Яиков проходил различные экспертизы, которые подтвердили его опасность для общества. Однако вопрос о его вменяемости оставался открытым. В сентябре 2008 года Челябинский областной суд признал его невменяемым и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар с интенсивным наблюдением.
В своих письмах домой маньяк делится успехами на работе, утверждая, что исправился и не проявляет интереса к девушкам. Его пожилая мать каждый месяц отправляет ему посылки весом до 15 кг.
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Ужасные преступленияС 2002 по 2003 год Яиков совершил шесть жестоких убийств на сексуальной почве. Первое из них произошло в октябре 2002 года, когда он задушил женщину возле автозаправочной станции. В последующие месяцы его жертвами стали девушки, которых он убивал, нанося удары по голове, а затем насиловал и душил. Экспертиза показала, что все жертвы находились в состоянии алкогольного опьянения.
Одним из самых шокирующих преступлений стало убийство двух школьниц-выпускниц в ночь на 25 мая 2003 года. Яиков утверждал, что хотел просто познакомиться с ними, но когда они отказались, он напал на них. Местные жители слышали крики, но не вызвали милицию, полагая, что это просто школьники отмечают выпускной.
Арест и следствиеЯиков был задержан 18 сентября 2003 года после убийства очередной жертвы. Он спрятался на дереве недалеко от места преступления и был обнаружен оперативниками. Признавшись во всех шести убийствах, он подробно описал каждое из них. Однако защита настаивала на том, что его показания не могут быть приняты во внимание из-за его психического состояния.
Психиатрическая экспертизаВ июле 2004 года эксперты пришли к выводу, что Яиков представляет особую опасность для общества и нуждается в принудительном лечении. Однако судебные разбирательства затянулись, и в начале 2007 года он был отпущен под подписку о невыезде из-за истечения сроков содержания под стражей.
В дальнейшем Яиков проходил различные экспертизы, которые подтвердили его опасность для общества. Однако вопрос о его вменяемости оставался открытым. В сентябре 2008 года Челябинский областной суд признал его невменяемым и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар с интенсивным наблюдением.
Фото: iStock/shironosov
«Копейский маньяк» на службе порядкаЯиков уже более 15 лет находится на принудительном лечении в смоленской психбольнице. За это время он ни разу не нарушал режим учреждения и даже научился писать, несмотря на ранее существовавшую олигофрению. «Копейский маньяк» теперь работает уборщиком в психоневрологическом диспансере. Врачи смогли стабилизировать его состояние, что позволило доверить ему такую работу.
Семейные связи и просьбы о переводеРодные серийного убийцы пытаются добиться его перевода в Челябинск, чтобы 81-летняя мать могла его навещать. Однако администрация диспансера отказывает в этом прошении, подчеркивая, что преступник остается крайне опасным.
В своих письмах домой маньяк делится успехами на работе, утверждая, что исправился и не проявляет интереса к девушкам. Его пожилая мать каждый месяц отправляет ему посылки весом до 15 кг.
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Дарья Осипова