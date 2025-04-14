Убил и изнасиловал труп: за что студент Бауманки Исхаков лишил жизни возлюбленную и почему ее обвинили в случившемся

Фото: istockphoto / tiero
В январе 2018 года в Москве произошло преступление, потрясшее всю страну. Убийство 20-летней студентки Татьяны Страховой стало одним из самых обсуждаемых и резонансных дел в России. Эта трагедия раскрыла не только личную драму, но и более глубокие социальные проблемы — от виктимблейминга (обвинение жертвы) до романтизации насилия в цифровом пространстве.
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В ночь с 21 на 22 января 2018 года Артём Исхаков, проживавший с Татьяной Страховой, совершил жестокое убийство девушки.
Перед этим он опубликовал на своей странице «ВКонтакте» текст под названием «Моя последняя паста», где подробно описал все детали преступления. Согласно его рассказу, между бывшими возлюбленными произошёл конфликт, который перерос в насилие. Он нанёс Татьяне удары, начал душить её, а после того, как она потеряла сознание, совершил сексуальное насилие. Убедившись, что девушка ещё жива, он перерезал ей горло и повторил надругательство уже над телом. Всё это Артём подробно изложил в своём прощальном посте.
В процессе создания текста он несколько раз прерывался: ел, спал, пытался подавить страх. Чтобы не слышать предсмертные звуки, он, по его же признанию, заткнул Татьяне рот колготками. Свой пост он опубликовал вечером 22 января, после чего покончил с собой.
Несколько часов выложенный пост оставался незамеченным, пока обеспокоенный друг не приехал к квартире на улице Казакова. Он не смог попасть внутрь и вызвал полицию. Прибывшие на место экстренные службы обнаружили два тела.
Согласно заключению экспертов, причиной смерти Татьяны стали множественные ножевые ранения, удушение и сексуальное насилие. Подробности произошедшего подтвердились в том числе благодаря тексту, оставленному убийцей.
В своём сообщении Артём объяснил, что причиной расправы стала ревность. Он утверждал, что не мог смириться с тем, что после завершения их отношений Татьяна начала проявлять симпатию к его другу.
По словам Исхакова, он долгое время питал к девушке чувства и надеялся на возобновление отношений. Однако с её стороны он чувствовал холод и безразличие. Это, по его словам, стало сильным эмоциональным ударом. Внутреннее напряжение, тревожные мысли и чувство утраты, копившиеся с начала января, в итоге вылились в трагедию.
Он признался, что заранее приобрёл верёвку, якобы для практики шибари — японского вида связывания с эротическим подтекстом. Но вместо ролевых игр верёвка стала одним из орудий убийства.
Артем также сообщил, что идея преступления возникла у него с первых чисел января. Он со всеми подробностями представлял, как реализует свой план. Кроме того, мысли об убийстве человека посещали его еще классе в «пятом-шестом».
Этот случай стал резонансным не только из-за жестокости, но и из-за цифровой «исповеди», оставленной преступником. Общество разделилось: одни воспринимали Татьяну исключительно как жертву, другие пытались искать в её поведении провокации, что вызвало волну виктимблейминга: многие СМИ и интернет-пользователи осудили ее из-за образа жизни, внешнего вида и «провокационного поведения», тем самым считая, что она сама виновата в случившемся.
В ответ на это, в Сети запустили флешмоб #этонеповодубить, который призывал обратить внимание на недопустимость насилия и его оправдания.
Текст Артёма, наполненный смесью рационализации, философских рассуждений и откровенного цинизма, поставил перед обществом множество вопросов: что толкает человека на подобное? Почему он чувствует необходимость оправдываться публично? Какую роль играют цифровые платформы в распространении таких трагедий?
Для окружающих пара выглядела дружелюбной: их совместные фото в соцсетях, улыбки, отдых с друзьями — всё это создаёт образ нормальных молодых людей. Они познакомились за два года до страшного события. Всего за пару дней до трагедии они были на вечеринке.
Однако внутреннее состояние Артёма оказалось совершенно иным. В отличие от него, Татьяна вела активную и насыщенную жизнь. По словам её знакомых, она окончила школу экстерном, поступила в НИУ ВШЭ, увлекалась музыкой, посещала концерты и много путешествовала. Её описывали как энергичную, отзывчивую и талантливую девушку. Однако незадолго до трагедии, Татьяна оставила в социальных сетях послание, которое косвенно может указывать на то, что она могла находиться в депрессивном состоянии.
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Что произошло в ночь убийства
В ночь с 21 на 22 января 2018 года Артём Исхаков, проживавший с Татьяной Страховой, совершил жестокое убийство девушки.
Перед этим он опубликовал на своей странице «ВКонтакте» текст под названием «Моя последняя паста», где подробно описал все детали преступления. Согласно его рассказу, между бывшими возлюбленными произошёл конфликт, который перерос в насилие. Он нанёс Татьяне удары, начал душить её, а после того, как она потеряла сознание, совершил сексуальное насилие. Убедившись, что девушка ещё жива, он перерезал ей горло и повторил надругательство уже над телом. Всё это Артём подробно изложил в своём прощальном посте.
«Закончив свои дела, я понял, что сердце все еще бьется. Потом я подержал руки на шее еще — ноль эффекта. Тогда я взял нож и перерезал ей горло. Не знаю, насколько качественно я это сделал, но крови было прилично», — написал он.
В процессе создания текста он несколько раз прерывался: ел, спал, пытался подавить страх. Чтобы не слышать предсмертные звуки, он, по его же признанию, заткнул Татьяне рот колготками. Свой пост он опубликовал вечером 22 января, после чего покончил с собой.
Как обнаружили тела
Несколько часов выложенный пост оставался незамеченным, пока обеспокоенный друг не приехал к квартире на улице Казакова. Он не смог попасть внутрь и вызвал полицию. Прибывшие на место экстренные службы обнаружили два тела.
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Согласно заключению экспертов, причиной смерти Татьяны стали множественные ножевые ранения, удушение и сексуальное насилие. Подробности произошедшего подтвердились в том числе благодаря тексту, оставленному убийцей.
Мотив преступления: ревность и внутренний надлом
В своём сообщении Артём объяснил, что причиной расправы стала ревность. Он утверждал, что не мог смириться с тем, что после завершения их отношений Татьяна начала проявлять симпатию к его другу.
По словам Исхакова, он долгое время питал к девушке чувства и надеялся на возобновление отношений. Однако с её стороны он чувствовал холод и безразличие. Это, по его словам, стало сильным эмоциональным ударом. Внутреннее напряжение, тревожные мысли и чувство утраты, копившиеся с начала января, в итоге вылились в трагедию.
«Мне надоело слушать ее объяснения на тему того, почему она против того, чтоб пить со мной, и видеть, как она пытается подкатывать к моему другу, как они классно общаются, и осознавать, что я слишком не такой, чтоб у нас с ней были хоть сколько-то похожие отношения», — объяснил он.
Он признался, что заранее приобрёл верёвку, якобы для практики шибари — японского вида связывания с эротическим подтекстом. Но вместо ролевых игр верёвка стала одним из орудий убийства.
Фото: istockphoto / KatarzynaBialasiewicz
Артем также сообщил, что идея преступления возникла у него с первых чисел января. Он со всеми подробностями представлял, как реализует свой план. Кроме того, мысли об убийстве человека посещали его еще классе в «пятом-шестом».
Почему преступление вызвало широкий общественный резонанс
Этот случай стал резонансным не только из-за жестокости, но и из-за цифровой «исповеди», оставленной преступником. Общество разделилось: одни воспринимали Татьяну исключительно как жертву, другие пытались искать в её поведении провокации, что вызвало волну виктимблейминга: многие СМИ и интернет-пользователи осудили ее из-за образа жизни, внешнего вида и «провокационного поведения», тем самым считая, что она сама виновата в случившемся.
В ответ на это, в Сети запустили флешмоб #этонеповодубить, который призывал обратить внимание на недопустимость насилия и его оправдания.
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Текст Артёма, наполненный смесью рационализации, философских рассуждений и откровенного цинизма, поставил перед обществом множество вопросов: что толкает человека на подобное? Почему он чувствует необходимость оправдываться публично? Какую роль играют цифровые платформы в распространении таких трагедий?
Какими были Артём и Татьяна до трагедии
Для окружающих пара выглядела дружелюбной: их совместные фото в соцсетях, улыбки, отдых с друзьями — всё это создаёт образ нормальных молодых людей. Они познакомились за два года до страшного события. Всего за пару дней до трагедии они были на вечеринке.
«Самое стрёмное, что на вид Артём был адекватным мальчиком. Я никогда бы не могла представить, что такое могло бы случиться», — писала знакомая пары.
Однако внутреннее состояние Артёма оказалось совершенно иным. В отличие от него, Татьяна вела активную и насыщенную жизнь. По словам её знакомых, она окончила школу экстерном, поступила в НИУ ВШЭ, увлекалась музыкой, посещала концерты и много путешествовала. Её описывали как энергичную, отзывчивую и талантливую девушку. Однако незадолго до трагедии, Татьяна оставила в социальных сетях послание, которое косвенно может указывать на то, что она могла находиться в депрессивном состоянии.
«Уже несколько лет жизнь кажется невыносимой. Как бесконечная хоррор-игра, где все люди вокруг хотят сделать еще хуже, а радости не существует вообще. То есть ты по привычке делаешь вид, что радуешься чему-то, но при этом вообще ничего не чувствуешь. Разве что дикую усталость от очень сложной имитации эмоций», — написала она.Читайте также:
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Дайана Хусинова