«Видит член постоянно»: эксперт объяснила, почему женщина не может достичь оргазма

Фото: iStock/Andrii Lysenko
Причин для занятия сексом очень много, все они очень разнообразны, однако, конечная цель – это достижение оргазма.
Почему женщины не могут достичь оргазма, насколько важна прелюдия и почему девушка сама несет ответственность за его получение в беседе с «Радио 1» рассказала психолог, сексолог и блогер Ольга Савская.
По мнению эксперта, женщине нужно пройти целый цикл сексуальных реакций, чтобы его получить. Очень много факторов должно сойтись. Больше всего это зависит от того, что её мотивирует. Не должно быть проблем с желанием, с либидо, с возбуждением. На женский оргазм очень сильно влияет состояние здоровья и психики. Также играет немалую роль половое воспитание и отношение мужчины к женщине. У них должна быть хорошая коммуникация между собой.
Эксперт пояснила, что женщина в первую очередь сама ответственна за оргазм. Она должна объяснить мужчине, что ему нужно сделать — есть разные способы донести эту информацию до партнёра.
Сексолог пояснила, что оргазм — это рефлекс на сексуальное раздражение. Разделить его можно на клиторальный и не клиторальный. Клиторальный оргазм достигается с помощью мастурбационных действий — стимуляции головки клитора.
С вагинальной стимуляцией только 30% женщин испытывают оргазм. Девушкам нужно учиться раскрывать свои эрогенные зоны. Девочки часто не переходят переориентацию с клитора на влагалище, а это очень важно, добавила она.
Кроме этого, по мнению сексолога, одним женщинам нужна более длительная прелюдия, другим нет.
По её словам, многое зависит от того, как женщина воспитывалась в детстве. Была ли в отношениях с мамой телесность: обнимала она её или была отстранённая. Она отметила, что многие женщины боятся прелюдии, потому что стесняются своего тела.
По мнению эксперта, каждая девушка может достичь оргазм. Она отметила, что все они «происходят в голове».
Читайте также:
Сексолог призвала россиянок реже имитировать оргазм
Сексолог Кокс рассказала о недопустимом запрете в сексе
«Может вызвать дискомфорт»: Сексолог назвал размер пениса, который устроит россиянок
По мнению эксперта, женщине нужно пройти целый цикл сексуальных реакций, чтобы его получить. Очень много факторов должно сойтись. Больше всего это зависит от того, что её мотивирует. Не должно быть проблем с желанием, с либидо, с возбуждением. На женский оргазм очень сильно влияет состояние здоровья и психики. Также играет немалую роль половое воспитание и отношение мужчины к женщине. У них должна быть хорошая коммуникация между собой.
«Часто женщины не знают, как доставить им оргазм. Они часто «летают» в таком состоянии, что мужчина должен что-то прочитать и дать этот оргазм, но правильно все-таки, когда женщина раскрылась. Решила все проблемы. Нашла свои эрогенные зоны. Проработала свою голову. Она знает, что её возбуждает. Она расслаблена. Она не боится, что её изнасилуют», — сказала она.
Сексолог рассказала женщинам про неожиданный способ повысить либидо
Эксперт пояснила, что женщина в первую очередь сама ответственна за оргазм. Она должна объяснить мужчине, что ему нужно сделать — есть разные способы донести эту информацию до партнёра.
Сексолог пояснила, что оргазм — это рефлекс на сексуальное раздражение. Разделить его можно на клиторальный и не клиторальный. Клиторальный оргазм достигается с помощью мастурбационных действий — стимуляции головки клитора.
С вагинальной стимуляцией только 30% женщин испытывают оргазм. Девушкам нужно учиться раскрывать свои эрогенные зоны. Девочки часто не переходят переориентацию с клитора на влагалище, а это очень важно, добавила она.
«Проблема в половом воспитании. Девушка сначала находит клитор, начинает мастурбировать, а её задача раскрыть эрогенную зону и раскрыть влагалище. Часто девушки не раскрывают влагалище из-за того, что оно скрыто. Мужчина свой член видит постоянно. Он его трогает, ходит в туалет. Он с ним взаимодействует, а вагина она не видимая часть, она находится внутри», — пояснила эксперт.
Кроме этого, по мнению сексолога, одним женщинам нужна более длительная прелюдия, другим нет.
«Вообще прелюдия женщине необходима для чего? Для того, чтобы она возбудилась. Если женщина уже возбуждена, то прелюдия ей не нужна. Она нужна для того, чтобы женщина захотела секса. Для того, чтобы у нее появилось возбуждение, произошло увлажнение влагалища», — отметила эксперт.
По её словам, многое зависит от того, как женщина воспитывалась в детстве. Была ли в отношениях с мамой телесность: обнимала она её или была отстранённая. Она отметила, что многие женщины боятся прелюдии, потому что стесняются своего тела.
Сексолог назвала технику для достижения яркого оргазма
По мнению эксперта, каждая девушка может достичь оргазм. Она отметила, что все они «происходят в голове».
Читайте также:
Сексолог призвала россиянок реже имитировать оргазм
Сексолог Кокс рассказала о недопустимом запрете в сексе
«Может вызвать дискомфорт»: Сексолог назвал размер пениса, который устроит россиянок
Дарья Осипова