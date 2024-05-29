«У мужа член меньше»: Сексолог раскрыла главный секрет женского оргазма

Фото: iStock/nd3000
Одной из самых обсуждаемых тем в современном мире является женский оргазм. Кто-то стремится его достичь, а кто-то не знает, как доставить удовольствие своей женщине.
Насколько важен размер полового члена для женского оргазма в беседе с «Радио 1» рассказала психолог, сексолог и блогер Ольга Савская.
По словам эксперта, для достижения оргазма женщина должна быть сильно возбуждена и полностью погружена в процесс.
Она отметила, что в невозбужденном состоянии глубина влагалища составляет 9 — 12 сантиметров, но в процессе возбуждения шейка матки приподнимается. Это позволяет не испытывать дискомфортных ощущений во время секса.
Если у женщины вагинизм или другие проблемы, то большой размер сделает ей только хуже. Она испытает болезненные ощущения, а до оргазма так и не дойдет, пояснила Ольга.
По её мнению, дело не в размере, а в том, что мужчина делает во время секса и как он управляет своим членом. Тут в первую очередь влияет женское психологическое состояние. Нужно делать то, что возбуждает женщину. Савская рассказала, что есть женщины, которых возбуждают большие члены, тогда размер будет важен. Но гораздо чаще женщину возбуждает, когда мужчина целует, обнимает, стимулирует её эрогенные зоны.
По словам Савской, возбужденной женщине достаточно двадцати секунд и пяти сантиметров члена, для достижения оргазма.
Женщина в первую очередь сама ответственна за оргазм. Она должна «с головой поработать» и научиться расслабляться, заключила специалист.
Читайте также:
Сексолог назвала технику для достижения яркого оргазма
Названы способы сделать секс в миссионерской позе разнообразнее
Сексолог оценила пользу мастурбации для здоровья
По словам эксперта, для достижения оргазма женщина должна быть сильно возбуждена и полностью погружена в процесс.
«Имеет значение толщина, а не длина. Некоторым женщинам важно, чтобы пенис был большой и хорошо стимулировал, потому что снижена чувствительность вагины», — сказала Ольга.
Она отметила, что в невозбужденном состоянии глубина влагалища составляет 9 — 12 сантиметров, но в процессе возбуждения шейка матки приподнимается. Это позволяет не испытывать дискомфортных ощущений во время секса.
«Нам постоянно говорят, что размер — главное, но это не так. Размер — это один из инструментов, он может сильно влиять, а может и не влиять. Проблема может возникнуть, если половой орган мужчины очень тонкий, как карандаш, и женщина его не чувствует. Или наоборот — очень длинный и вызывает болевые ощущения», — отметила эксперт.
Эксперт объяснила, почему женщина не может достичь оргазма
Если у женщины вагинизм или другие проблемы, то большой размер сделает ей только хуже. Она испытает болезненные ощущения, а до оргазма так и не дойдет, пояснила Ольга.
«Поэтому восприятия размера — они достаточно субъективны. У женщин есть некое искажение после просмотра порно. Они видят эти большие члены и думают, что оргазма нет, потому что у мужа член меньше, а когда большой попадается, они говорят: «ой, больно», — отметила сексолог.
По её мнению, дело не в размере, а в том, что мужчина делает во время секса и как он управляет своим членом. Тут в первую очередь влияет женское психологическое состояние. Нужно делать то, что возбуждает женщину. Савская рассказала, что есть женщины, которых возбуждают большие члены, тогда размер будет важен. Но гораздо чаще женщину возбуждает, когда мужчина целует, обнимает, стимулирует её эрогенные зоны.
«Если честно говорить, касаемо размеров, у каждой женщины есть определенные предпочтения, какой размер ей комфортен, но некоторые женщины сами этого не знают. Из-за устоявшихся мифов они думают, что проблема с оргазмом связана с размером члена, когда на самом деле проблемы идут глубже», — отметила эксперт.
«Добиться сквирта»: сексолог раскрыла, чем может закончиться струйный оргазм
По словам Савской, возбужденной женщине достаточно двадцати секунд и пяти сантиметров члена, для достижения оргазма.
«Некоторым проще придумать причину, что она не испытывает оргазм из-за «не такого» члена мужа. Вместо того, чтобы работать над своей оргазмичностью», — пояснила сексолог.
Женщина в первую очередь сама ответственна за оргазм. Она должна «с головой поработать» и научиться расслабляться, заключила специалист.
Читайте также:
Сексолог назвала технику для достижения яркого оргазма
Названы способы сделать секс в миссионерской позе разнообразнее
Сексолог оценила пользу мастурбации для здоровья
Дарья Осипова