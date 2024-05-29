«У мужа член меньше»: Сексолог раскрыла главный секрет женского оргазма

Широкая цифровая трансформация сделала удобнее жизнь миллионов россиян, в том числе жителей Подмосковья. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, выступая в Кремле на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, а также комиссий Госсовета под председательством Владимира Путина. В первую очередь глава региона упомянул социальную сферу.