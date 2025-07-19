Отсутствие охранников и предсмертной записки: в самоубийстве экс-главы Минтранса Романа Старовойта заметили ряд странностей

19 июля 2025, 12:14

В самоубийстве экс-главы Минтранса Романа Старовойта заметили странности

Роман Старовойт (фото: РИА Новости/Александр Кряжев)

В самоубийстве бывшего министра транспорта России Романа Старовойта заметили ряд странностей. Об этом сообщает телеканал «Царьград».





Первым странным фактом издание называет отсутствие охранников в момент суицида политика. К нему были прикреплены не просто сотрудники ЧОП, а специально обученные работники ФСО (Федеральной службы охраны), которые не имеют права оставлять заказчика без наблюдения.



Второй странностью «Царьград» посчитал то, что Старовойт покончил с собой «в каких-то кустах». Однако экс-оперуполномоченный РУБОП Москвы Михаил Игнатов в беседе с каналом предположил, что это связано с нежеланием политика пачкать салон своего премиального автомобиля.



Также Старовойт не стал оставлять предсмерной записки и завещания.





«Есть подспудное ощущение того, что ему могли помочь уйти из жизни. Каким способом – непонятно. Опять же – ни записки предсмертной, ничего. Обычно просят у всех прощения, сказал бы "да, я виноват и не могу больше с этим жить, пусть Бог теперь рассудит" <...> И тут бы вопросов не было. А тут получилось очень быстро и спонтанно», – высказался Игнатов.