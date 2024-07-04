Отцам отрежут головы: кровная месть у чеченцев и что Кадыров предрек родне террористов из Дагестана

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Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил семьям террористов, устроивших стрельбу в Дагестане, кровной месть. О том, что имел в виду глава региона и насколько такой исход событий возможен на Кавказе расскажет редакция «Радио 1».
Теракт в Дагестане
Трагические события в Дербенте и Махачкале произошли 23 июня. Вооруженные боевики напали на пост ДПС, синагогу и православный храм. В результате теракта 22 человека погибли, среди них церковный священнослужитель и охранник синагоги. Боевиков удалось ликвидировать при задержании. Выяснилось, что один из террористов является сыном бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.
Последний задержан по подозрению в пособничестве боевикам.
Суть кровной мести
Мстить врагу или его родственникам могут только мужчины, при этом лишать жизни можно врага, которому уже стукнуло 14, но еще не исполнилось 65 лет.
Кровную месть могут проводить исключительно родственники жертвы. Объявление об этом делается публично, чтобы виновная сторона знала о грядущей расплате. Укрывать виновного родственники не могут. Еще одним важным правилом является то, что кровников нельзя лишать жизни на глазах у детей, в мечети или на кладбище.
Кровная месть в Чечне
В Чечне при муфтияте республики работает особая комиссия, которая помогает разбираться кровным врагам и предотвращать убийства. Примирение враждующих возможно, но только в случае глубокого покаяния провинившегося, прилюдного признания и заглаживания вины, принесения даров.
Говоря о последнем, следует отметить, что так называемый выкуп чаще всего раздают нуждающимся, бедным, относят в мечеть селения провинившегося.
Кадыров пригрозил террористам кровной местью
Во время совещания с руководителями силовых ведомств республики глава Чечни Рамзан Кадыров заявил подчиненным, что в том случае, если есть хоть малейшие подозрения в терроризме, необходимо наказать весь род подозреваемого. Аналогичное обращение он опубликовал в своем телеграм-канале.
По его словам, за подобные проступки нужно наказывать весь род. Он также сообщил, что отцы террористов «лишатся головы», поскольку это значит, что глава семьи не справился с воспитанием детей.
«У нас кровная месть, чтобы не убивали людей», — объяснил глава республики.
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Анастасия Хохлова