«Известия»: Двое пострадавших при стрельбе в Брянске доставлены в Москву

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Двое пострадавших при стрельбе в брянской гимназии детей доставлены в Москву спецбортом МЧС России, сообщает корреспондент «Известий». Их состояние остаётся тяжёлым, поэтому в полёте их сопровождали медики.
Напомним, 7 декабря ученица восьмого класса брянской гимназии №5 зашла в класс после начала урока. Из принесенного с собой оружия, школьница открыла огонь. По словам учителя, 14-летняя Алина Афанаскина вошла в класс с дробовиком в руках, произвела выстрел вверх, а затем в спину ближайшему ученику.
В результате происшествия, ранения получили пять человек, одна несовершеннолетняя была убита. После произошедшего девочка покончила жизнь самоубийством.
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