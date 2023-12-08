Задержаны сотрудники организации, которая занимались охраной брянской школы

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В Брянске задержаны генеральный директор и школьная охранница ЧОО «Агентство Экскалибур» — компании, которая охраняла гимназию №5, где вчера, 7 декабря, произошла стрельба.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, 40-летний Сергей Поддубный и 51-летняя Галина Черткова задержаны в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух лиц. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком на 10 лет.
Сообщалось, что на входе в учебное учреждение не было рабочих рамок металлоискателя, поэтому 14-летняя Алина А. без проблем смогла пронести отцовское ружьё «Бекас-3» в тубусе. Она выстрелила в одноклассницу Машу, ранила пять человек и покончила собой.
Охранница Черткова ручным металлодетектором Алину не проверяла.
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