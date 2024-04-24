Ответственность за диверсионные преступления значительно вырастет

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Подготовлены поправки в УК РФ об увеличении ответственности по диверсионным преступлениям до 35 лет лишения свободы. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Василий Пискарев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что поправки в УК РФ подготовлены им лично с коллегами.
Сейчас за эти преступления предусмотрено до 30 лет лишения свободы. Кроме того, предлагается усилить ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, написал он.
Пискарёв пояснил, что эти поправки важны для усиления безопасности в условиях проведения СВО, а также возросшей диверсионной активности.
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Сейчас за эти преступления предусмотрено до 30 лет лишения свободы. Кроме того, предлагается усилить ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, написал он.
Пискарёв пояснил, что эти поправки важны для усиления безопасности в условиях проведения СВО, а также возросшей диверсионной активности.
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Дарья Осипова