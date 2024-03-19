В России разработали поправки расширения данных о жителях РФ в единой базе

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Перечень сведений в единой базе данных обо всех лицах, проживающих в Российской Федерации, будет расширен. Предлагается добавить социально значимую информацию, сведения о разрешениях на пребывание за рубежом и данные о дактилоскопах посетителей, сообщает РБК, опираясь на источники.
Предполагается, что единый реестр сведений о населении будет дополнен несколькими сведениями, изложенными в проекте поправок. Во-первых, он затронет социальное измерение, а его оператором станет Единая центральная цифровая платформа в социальной сфере.
Перечисленные сведения будут включать информацию об опеке (лишение, ограничение и восстановление, изъятие детей из семьи, непосредственная угроза их жизни и здоровью), сведения об опеке и попечительстве, а также об ограничении или признании недееспособными и восстановлении дееспособности граждан РФ.
Кроме того, в едином реестре будут содержаться сведения о водительских удостоверениях.
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Перечисленные сведения будут включать информацию об опеке (лишение, ограничение и восстановление, изъятие детей из семьи, непосредственная угроза их жизни и здоровью), сведения об опеке и попечительстве, а также об ограничении или признании недееспособными и восстановлении дееспособности граждан РФ.
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Александр Климов