Правительство подготовило поправки по условиям кредитных каникул участникам СВО

Правительство России разработало предложения по улучшению условий кредитных каникул для участников специальной военной операции (СВО) на Донбассе. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин на заседании кабинета министров 1 марта.
Мишустин подчеркнул, что поддержка участников СВО и их семей — это одна из главных задач государства, выделенная президентом РФ Владимиром Путиным. Для этой цели реализуется комплекс мер, включающий в себя социальные, образовательные и трудовые гарантии, а также налоговые льготы. В рамках этих усилий также предусмотрена отсрочка платежей по потребительским кредитам для военнослужащих.
Он также добавил, что если проценты уже были выплачены, то эти средства будут направлены на погашение основного долга или других обязательств. Такое решение, по словам премьер-министра, поможет снизить финансовое бремя на тех, кто выполняет сложные и опасные задачи для защиты Родины.
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«Подготовлены предложения по изменению законодательства, направленные на улучшение условий кредитных каникул для военнослужащих и их семей, в соответствии с поручением президента. Теперь начисленные проценты по займам военнослужащих и их семей будут аннулироваться», — привел Мишустин цитату из своего выступления в официальном Telegram-канале правительства.
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Артем Кузьмин