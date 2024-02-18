Овечкин продлил результативную серию до восьми матчей

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против команды «Монреаль», российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей, продлив свою серию с набранными очками до восьми игр.
Овечкин сделал результативную передачу в первом периоде матча, что стало для него 24-й результативной передачей в текущем сезоне. На момент его ассиста счет в игре был 2:1 в пользу «Вашингтона». В итоге «столичные» выиграли 4:3.
За последние восемь матчей Овечкин забросил шесть шайб и сделал четыре результативные передачи.
На счету 38‑летнего Овечкина 836 голов в регулярных чемпионатах НХЛ, лидирует по этому показателю канадец Уэйн Гретцки (894).
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За последние восемь матчей Овечкин забросил шесть шайб и сделал четыре результативные передачи.
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Артем Кузьмин