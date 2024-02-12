Овечкин сократил отставание от Гретцки до 59 голов

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в пустые ворота соперников из Бостона, когда те заменили вратаря на шестого полевого игрока. Этот гол стал 57-м в карьере бомбардира, который он забил в пустые ворота. Таким образом он превзошёл по этому показателю великого канадца Уэйна Гретцки.