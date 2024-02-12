Овечкин сократил отставание от Гретцки до 59 голов

Фото: istockphoto/JohnAlexandr
Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз», уменьшил разрыв между собой и канадским игроком Уэйном Гретцки в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до 59 голов.
38-летний россиянин занимает второе место в истории НХЛ по числу забитых голов. Рекордсменом лиги остаётся Гретцки, который забросил 894 шайбы в 1487 матчах.
Читайте также:
Овечкин забил 12-й гол в сезоне и сократил отставание до Гретцки
Российский хоккеист Овечкин превзошёл очередной рекорд Уэйна Гретцки
Канадцы впервые с 2019 года останутся без медалей молодёжного ЧМ по хоккею
Артем Кузьмин