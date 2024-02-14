Овечкин забил в шестом матче подряд впервые за пять лет

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Форвард «Вашингтон Кэпиталз» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, проигранном его командой клубу «Колорадо Эвеланш» со счётом 3:6. Российский нападающий отличается в шестом матче подряд, чего с ним не случалось с декабря 2018 года.
Свою шайбу Овечкин забросил в привычном стиле, броском в одно касание из своего «офиса» реализовав численное большинство и сделав счёт 3:4. Увы, на большее его команды не хватило. «Вашингтон» пропустил ещё дважды на последней минуте, заменив вратаря на шестого полевого игрока, и проиграл встречу. Гол Овечкина стал для него 836-м за карьеру. От рекорда Уэйна Гретцки его теперь отделяют 58 шайб.
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Александр Бойцов