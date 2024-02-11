Овечкин забил 12-й гол в сезоне и сократил отставание до Гретцки

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе проявила безнравственность в деле своей воспитанницы Камилы Валиевой, которую дисквалифицировали на четыре года за допинг. Об этом в интервью YouTube-каналу Okko заявила бывшая олимпийская чемпионка в прыжках в воду, журналистка Елена Вайцеховская.