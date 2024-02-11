Овечкин забил 12-й гол в сезоне и сократил отставание до Гретцки

Фото: istockphoto/AlenaLitvin
Российский нападающий «Вашингтон Кэпитал» Александр Овечкин уменьшил разрыв в списке лучших бомбардиров всех времён НХЛ, приблизившись к рекорду Уэйна Гретцки.
В матче регулярного чемпионата против «Бостон Брюинз» он забросил шайбу в пустые ворота на последней минуте игры.
Эта шайба стала для россиянина 834-й в НХЛ, уменьшив отставание от Гретцки до 60 голов. У канадца на счету 894 шайбы за карьеру в лиге.
В текущем сезоне Овечкин провел 47 матчей регулярного чемпионата, в которых набрал 12 голов и 23 результативные передачи.
За всю карьеру в НХЛ Овечкин забросил 834 шайбы и сделал 686 результативных передач в 1394 матчах.
Читайте также:
Звезда хоккейного «Вашингтона» Кузнецов пройдёт программу помощи игрокам
Овечкин сократил отставание от «вечного» рекорда Уэйна Гретцки
Александр Овечкин установил очередной рекорд в НХЛ
Эта шайба стала для россиянина 834-й в НХЛ, уменьшив отставание от Гретцки до 60 голов. У канадца на счету 894 шайбы за карьеру в лиге.
За всю карьеру в НХЛ Овечкин забросил 834 шайбы и сделал 686 результативных передач в 1394 матчах.
Читайте также:
Звезда хоккейного «Вашингтона» Кузнецов пройдёт программу помощи игрокам
Овечкин сократил отставание от «вечного» рекорда Уэйна Гретцки
Александр Овечкин установил очередной рекорд в НХЛ
Артем Кузьмин