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Звезда хоккейного «Вашингтона» Кузнецов пройдёт программу помощи игрокам

06 февраля 2024, 10:27

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

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Российский хоккеист Евгений Кузнецов, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз» пройдёт специальную программу помощи игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ). 31-летний партнёр Александра Овечкина выбыл из игры на неопределённый срок.
Накануне звёздный российский нападающий пропустил тренировку своей команды. После этого НХЛ в своей социальной сети X (бывший Twitter) опубликовала сообщение о том, что Кузнецов присоединился к мероприятиям программы и вернётся в клуб только после того, как её администраторы допустят спортсмена к соревнованиям на льду.

Данная программа предназначена для помощи игрокам НХЛ в избавлении от алкогольной и наркотической зависимости, а также различных психологических проблем. Кузнецов станет уже вторым российским игроком НХЛ после Валерия Ничушкина из «Колорадо Эвеланш», который в данный момент проходит указанную реабилитацию.


Уроженец Челябинска Евгений Кузнецов является двукратным чемпионом мира (2012 и 2014 года), обладателем Кубка Стэнли (2018 год), а также победителем молодёжного чемпионата мира (2011 год), умопомрачительный финал которого против сборной Канады болельщики пересматривают до сих пор.

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В Подмосковье прошли соревнования по лыжным гонкам «Крещенские морозы»
06 февраля 2024, 09:59

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Свыше 800 юных спортсменов приняли участие в «Крещенских морозах». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования проводились на базе лыжного стадиона «Зоркий» в городском округе Красногорск.

В гонке приняли участие воспитанники спортивных школ в возрасте от 8 до 14 лет из Красногорска, Дубны, Подольска, Одинцова и Химок.

«Соревнования по лыжным гонкам «Крещенские морозы» имени прославленного тренера Сергея Веселова проводятся более 20 лет на лыжном стадионе «Зоркий». Организатором соревнований традиционно выступает управление по физической культуре и спорту администрации городского округа Красногорск совместно с федерацией лыжных гонок Московской области», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что второй этап гонок состоится на лыжном стадионе «Зоркий» 11 февраля среди дошкольников.

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#лыжи
#подростки
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В Подмосковье благодаря нацпроекту «Демография» появились новые ФОКи
05 февраля 2024, 19:16

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в Московской области появляются возможности для массовых занятий физкультурой и спортом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики и финансов Московской области.
«В прошлом году в Орехово-Зуеве открылся физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной. Теперь там могу тренироваться новые звёзды фигурного катания и хоккея. В Домодедове построен первый в Подмосковье крытый манеж с полноразмерным футбольным полем. Рядом с манежем возведён ФОК площадью 4,7 тысяч «квадратов» с ледовой ареной и тренажёрными залами. Также были закончены работы на двух универсальных спортивных площадках, двух хоккейных площадках и семи футбольных полях», – рассказали в министерстве.
Там добавили, что результаты нацпроекта «Демография» повысили доступность дошкольного образования. Новые детские сады суммарно на 1250 мест появились в Ступине, Серпухове, Котельниках и Одинцове.

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#демография
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#спорт
#московская область
#подмосковье
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Семин назвал советскую Высшую школу тренеров фундаментальной
05 февраля 2024, 17:37

Фото: istockphoto.com/Kenishirotie

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что в советское время образование в Высшей школе тренеров было фундаментальным.
Однако в современном образовании тренеров возникает больше новых идей, а курсы для учащихся проводятся интенсивнее.

«Сейчас сложнее. Нет такого финансирования. Новые идеи есть. Это короткие курсы, но достаточно интенсивные. Мне, например, нравится, что эту школу возглавляет серьёзный футболист, я думаю, что он внесет что-то, что сам проходил. А наша школа была фундаментальная. Мы учились по-настоящему, учились два года. Много лекций, был высочайший уровень. На лекции приезжало много иностранных тренеров, элитных, топовых. Психологи очень сильные были, физиологи», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Семин.

Он добавил, что в школе преподавали элитные футболисты, обучение длилось два года, а студенты получали хорошую по тем временам стипендию.

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#спорт
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#обучение
#футболист
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Футболист Новиков назвал странным слухом возможный переход Помазуна в «Спартак»
05 февраля 2024, 17:24

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков усомнился в информации о возможном переходе голкипера Ильи Помазуна в «Спартак».
«Это очень странные слухи. В «Спартаке» сейчас есть два равноценных голкипера в лице Максименко и Селихова. Зачем им ещё один вратарь? Если придёт Помазун, то кого выпускать в основе? Эти голкиперы примерно равны», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Новиков.

Он усомнился в том, что сам Помазун согласится перейти в «Спартак».

Ранее экс-президент «Локомотива» Николай Наумов выступил против трансфера в «Спартак» костарикского футболиста Манфреда Угальде. Кроме того, специалист также отметил, что у «Спартака» в ближайшем будущем практически нет шансов стать чемпионом.

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#спорт
#спартак
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Подмосковные баскетболисты смогли досрочно выйти в плей-офф чемпионата России
05 февраля 2024, 16:03

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

БК «Химки» досрочно вышел в плей-офф Суперлиги по баскетболу. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Подмосковная команда является лидером чемпионата с первых игр сезона. Баскетболисты клуба «Химки» одержали 21 из 23 побед.

«Игры плей-офф начнутся в апреле 2024 года, в которых примут участие 8 лучших команд по итогам регулярного сезона. Отметим, что в последнем туре против БК «Русичи» из Курска баскетбольный клуб «Химки» одержал уверенную победу со счетом 100:60, установив рекорд Суперлиги по передачам — 35», — подчеркнули в пресс-службе министерства.

​Лучшим игроком января в подмосковной команде признан Федор Ключников.

Стоит отметить, что 11 февраля БК «Химки» проведет на домашнем паркете матч с БК «Новосибирск» , а 14 февраля — БК «Барнаул». Начало игр в 19:00.

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#химки
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#баскетбол
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Клуб «Динамо-Электросталь» из Подмосковья стал чемпионом России по индорхоккею
05 февраля 2024, 15:41

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Досрочную победу во втором туре чемпионата России по индорхоккею обеспечила себе подмосковная команда «Динамо-Электросталь» игрой без единого поражения, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Спортсмены из Электростали не проиграли ни одного турнирного матча, набрав 30 очков из 30 возможных. Данный трофей стал для них пятым подряд», — отмечается в сообщении.
Кроме того, отдельные награды получили два игрока областного клуба: лучшим игроком чемпионата признали Сергея Лепешкина, а Никита Дворецкий стал лучшим бомбардиром турнира.

Ранее сообщалось, что женский чемпионат России по индорхоккею также выиграли спортсменки «Динамо-Электросталь».

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#хоккей
#электросталь
#чемпионат россии
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Назван топ-5 зимних занятий проекта «Активное долголетие»
05 февраля 2024, 15:40

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Лыжи, коньки и кёрлинг вошли в список наиболее популярных зимних занятий подмосковного проекта «Активное долголетие». Об этом заявила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
«Что касается зимних видов спорта, то долголеты больше всего посещают каток и встают на лыжи. Это 8 тысяч жителей старшего возраста. Также популярны тюбинг, катание в упряжке и кёрлинг. Число участников проекта растёт. По последним данным, их уже более 307 тысяч», – отметила Болатаева.
В подмосковном Минисоцразвития добавили, что этой зимой участники проекта «Активное долголетие» посещают Международную выставку-форум «Россия». Там уже побывали более 1,6 тысяч жителей старшего поколения. Экскурсии на выставку продолжатся до апреля.

В министерстве напомнили, что проект «Активное долголетие» работает во всех городских округах Московской области. Его участниками могут стать мужчины старше 60 лет и женщины старше 55.

Ознакомиться со всеми видами занятий и записаться можно на портале проекта.

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Число участников подмосковного проекта «Активное долголетие» превысило 300 тыс

На выставке ВДНХ «Семья. Работа. Долголетие» были представлены лучшие подмосковные проекты
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#московская область
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Баскетболисты из Химок завоевали серебро международного турнира
05 февраля 2024, 12:59

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Мужская команда Khimki Power заняла второе место на международном турнире по баскетболу 3х3 Palova-Snowball им. Николая Ермашова, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Участие в соревнованиях принимали 12 мужских и восемь женских команд из России и Белоруссии. Подмосковная мужская команда Khimki Power вышла в финал и в битве с белорусским «Шахтёром» проиграла со счётом 18:13. В итоге спортсменам из Московской области досталось серебро турнира», — говорится в сообщении.
Женская команда Khimki Power, представляющая Подмосковье, уступила соперницам в четвертьфинале.

Турнир 3×3 Palova-Snowball им. Николая Ермашова проводился в Минске 3 и 4 февраля.

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#баскетбол
#химки
#турнир
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В Коломне прошли соревнования по зимней ловле среди спасателей
05 февраля 2024, 12:47

Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области

XXI турнир по зимней рыбной ловле среди пожарных и спасателей прошел в Коломне. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области.
Соревнования проводились 3 февраля в Коломне на реке Оке.

«В соревнованиях приняли участие сотрудники федеральной противопожарной службы Московской области, государственного пожарного надзора, учебных заведений МЧС России, команды Специальных управлений ФПС МЧС России, ВДПО, ГКУ «ПСЦ» г. Москвы, ГКУ МО «Мособлпожспас», МВД России, Росгвардии и ветераны пожарной охраны. Всего 46 команд», — отметили в ведомстве.

По итогам турнира первое место в командном зачете завоевала команда «Плотва» 14 ПСО ФПС ГПС, на втором месте расположились ПСЧ-261 (с) ТУ №11 ГКУ МО «Мособлпожспас» и замкнули тройку лидеров команда 8 ПСО ФПС ГПС.

В личном зачете наилучший результат показал Кузнецов Дмитрий ПСЧ-261 «Мособлпожспас», второе место у Кузнецова Сергея «Плотва» 14 ПСО ФПС ГПС, и бронза у Телякова Александра ГУ МЧС России по Московской области.

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