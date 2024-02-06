Звезда хоккейного «Вашингтона» Кузнецов пройдёт программу помощи игрокам

Российский хоккеист Евгений Кузнецов, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз» пройдёт специальную программу помощи игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ). 31-летний партнёр Александра Овечкина выбыл из игры на неопределённый срок.
Накануне звёздный российский нападающий пропустил тренировку своей команды. После этого НХЛ в своей социальной сети X (бывший Twitter) опубликовала сообщение о том, что Кузнецов присоединился к мероприятиям программы и вернётся в клуб только после того, как её администраторы допустят спортсмена к соревнованиям на льду.
Данная программа предназначена для помощи игрокам НХЛ в избавлении от алкогольной и наркотической зависимости, а также различных психологических проблем. Кузнецов станет уже вторым российским игроком НХЛ после Валерия Ничушкина из «Колорадо Эвеланш», который в данный момент проходит указанную реабилитацию.
Уроженец Челябинска Евгений Кузнецов является двукратным чемпионом мира (2012 и 2014 года), обладателем Кубка Стэнли (2018 год), а также победителем молодёжного чемпионата мира (2011 год), умопомрачительный финал которого против сборной Канады болельщики пересматривают до сих пор.
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Данная программа предназначена для помощи игрокам НХЛ в избавлении от алкогольной и наркотической зависимости, а также различных психологических проблем. Кузнецов станет уже вторым российским игроком НХЛ после Валерия Ничушкина из «Колорадо Эвеланш», который в данный момент проходит указанную реабилитацию.
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Александр Бойцов