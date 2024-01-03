Овечкин сократил отставание от «вечного» рекорда Уэйна Гретцки

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Питтсбург Пингвинз» российский форвард клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою восьмую шайбу в сезоне. Отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки сократилось до 64 голов.
Александр Великий, как его прозвали болельщики и журналисты, этим голом принёс своей команде победу. Матч закончился со счётом 4:3 в пользу «Вашингтона». Уэйн Гретцки, которого называли просто Великий, забросил за карьеру 894 шайбы в ворота соперников. Погоня, за которой следит весь мир, продолжается.
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