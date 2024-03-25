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Симоньян о теракте в «Крокусе»: Чудовищная операция под чужим флагом

25 марта 2024, 15:13
Фото: фотобанк Московской области

Фото: фотобанк Московской области

Главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян назвала теракт в «Крокус Сити Холле» чудовищной операцией под чужим флагом.
«Совершенно очевидно, что была придумана чудовищная, жесточайшая, немыслимая операция под чужим флагом», — приводит RT слова Симоньян.

Член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям, президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге также высказала мнение о том, что теракт был тщательно спланирован и реализован руками мигрантов, в том числе для того, чтобы спровоцировать в России межнациональную рознь и ослабить страну изнутри.


«Мне кажется, пока наши правоохранительные органы и силовые структуры работают, нам нужно просто не поддаться этой информационной панике, в которую нас пытаются загнать не так, так этак», — отметила в беседе с «Царьградом» Лянге.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал западных звезд за молчание о трагедии в «Крокус Сити Холле», произошедшей 22 марта.

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#нападение
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#теракт
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Два таксиста опознали участников теракта в «Крокусе»
25 марта 2024, 16:18

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

Два московских таксиста опознали участников террористического нападения на «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом сообщает РЕН-ТВ с отсылкой на личный источник.
Уточняется, что один из нападавших посещал концертный зал незадолго до совершения террористического акта.

По словам собеседника, один из таксистов узнал участника нападения по чертам лица, он довозил его с другим мужчиной от Анадырского проезда до ВДНХ 21 марта. Пассажиры общались между собой не на русском языке и расплатились наличными, тем самым не вызвав у водителя особых подозрений.

Второй таксист подвозил 7 марта Фаридуни Шамсидина уже от самого «Крокуса» в Путилково. Во время поездки мужчина вел себя спокойно и сообщил водителю, что якобы пришел на выступление и решил покинуть его, потому что ему не понравилось.

По телефону фигурант ни с кем не разговаривал и во время поездки общался на русском языке.

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#нападение
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Серия взрывов прозвучала в Ростовской области
На территории Новочеркасска прозвучали два взрыва
25 марта 2024, 16:04

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Новочеркасске Ростовской области прозвучало два взрыва. Об этом сообщил глава местной администрации.
Пострадавших и разрушений в результате происшествия нет. Над городом работали системы ПВО, сообщают власти.

Прежде сообщалось о возгорании на районной электростанции Новочеркасска. Причины пожара не названы, однако жители региона предполагают, что этому могли способствовать беспилотники, обломки которых упали нп ГРЭС.

Губернатор области Василий Голубев подтвердил информацию об атаке. По его словам, обломки ракет упали в поле, жертв нет.

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Депутат Нилов призвал сплотиться на фоне трагедии в Крокусе
25 марта 2024, 15:51

Фото: istockphoto.com/Marat Musabirov

Депутат Госдумы, глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что на фоне трагедии в «Крокус Сити Холле» россиянам необходимо сплотиться и быть максимально бдительными.
«Произошла страшная трагедия. Но её непосредственные виновники уже задержаны нашими правоохранительными органами и дают показания. Очевидно, какие цели преследовали негодяи — посеять страх, панику и хаос среди нашего общества. Нам всем надо сплотиться, не опускать руки и быть предельно внимательными», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.

Он также призвал граждан передавать любую информацию, которая может представлять интересе для оперативников, передавать правоохранителям.

А доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявил о необходимости лишить звания «Народный артист России» актёра Дмитрия Назарова из-з его высказываний на фоне трагедии в «Крокусе».

«Это точка полного невозврата. В отношении тех, в чьих действиях есть состав преступления — публичное оправдание терроризма, должны быть возбуждены уголовные дела. С последующими, пусть даже и заочными приговорами и объявлением в международный розыск. … А что касается Назарова, то начать необходимо с лишения его почётного звания «Народный артист России», — прокомментировал в беседе с RT Соловьёв.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал западных звезд за молчание о трагедии в «Крокус Сити Холле», произошедшей 22 марта.

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Воробьёв поставил задачу завершить поисковую операцию в «Крокусе» до 17 часов вторника
25 марта 2024, 15:40

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Поисковая операция на месте теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске должна завершиться до 17 часов вторника. Такую задачу поставил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Погибли люди. Наши спасатели до сих пор работают круглосуточно в несколько смен. Это около 370 человек. Они продолжают поисковую операцию. Она сложная, масштабная. Поисковая операция ориентировочно продлится до 17 часов завтрашнего дня», – сказал Воробьёв на еженедельном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.
Стрельба и пожар произошли в «Крокусе» перед концертом вечером в пятницу. В зал ворвались вооружённые мужчины в камуфляже, начали стрелять в людей и бросать зажигательные шашки. По последним данным СКР, погибли 137 человек, пострадали 182.

Все четверо исполнителей теракта были задержаны в Брянской области. В воскресенье вечером Басманный суд Москвы арестовал их до 22 мая.

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#губернатор
#андрей воробьёв
#теракт
#красногорск
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На МЦД-4 вызвали саперов из-за предмета, похожего на гранату
Возле станции «Кучино» обнаружен предмет, похожий на гранату
25 марта 2024, 15:35

Фото: istockphoto / Sergei Ramiltsev

Поезда на D4 приостановили движение из-за подозрительного предмета, похожего на гранату. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».
Очевидцы вызвали саперов, которые исследовали место и установили, что обнаруженный предмет не является гранатой. В настоящее время электрички следуют по расписанию, никакой угрозы взрыва нет.

Прежде сообщалось, что в торговом центре на юге Москвы сработала эвакуация. Администрацией центра была получена информация о заложенном взрывном устройстве. Сообщение не подтвердилось.

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#москва
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«Фонтанка»: Из торгового центра «Пассаж» в Санкт-Петербурге эвакуируют людей
25 марта 2024, 15:18

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В центре Санкт-Петербурга проводится эвакуация граждан из торгового дома «Пассаж», расположенного на Невском проспекте. Оперативные службы выводят людей на улицу, сообщает местное издание «Фонтанка».
Полицейские пока не озвучили официальную причину происходящего, но есть предположение, что в администрацию ТЦ поступило сообщение от неизвестных о подготовке террористического акта.

Число провокаций в России резко возросло после произошедшей трагедии в «Крокус сити холле». В воскресенье 24 марта председатель СКР Александр Бастрыкин дал поручение как можно быстрее установить организаторов террористического акта. По данным СК РФ, ​там погибло 137 человек.

В крупных городах России усилены меры безопасности в общественных местах.

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#санкт-петербург
#опасность
#эвакуация
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СКР устанавливает организаторов теракта в «Крокус сити холле»
25 марта 2024, 15:04

Фото: сайт СК РФ

Следственный комитет устанавливает организаторов теракта в подмосковном «Крокус сити холле». Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу СК РФ.
Сейчас ведутся следственные действия с обвиняемыми на предмет получения значимых для следствия данных о подготовке и совершении террористического акта, установления соучастников преступления, в том числе организаторов.

«В рамках уголовного дела, в том числе по изъятым вещественным доказательствам, назначены и проводятся сложные криминалистические судебные экспертизы, результаты которых позволят восстановить полную картину произошедшего», — сообщили в ведомстве.
24 марта, председатель СКР Александр Бастрыкин дал поручение как можно быстрее установить организаторов террористического акта в «Крокус сити холле». Он также заявил о необходимости восстановить картину теракта в подробностях, в том числе и всех предшествовавших событий.

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#поручение
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#бастрыкин
#крокус сити холл
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«Решили отомстить»: Дипломат рассказал, кто и за что организовал теракт в «Крокусе»
Дипломат Корчмарь: теракт в «Крокусе» запланирован «недругами за границей»
25 марта 2024, 14:56

Фото: Пресс-служба МО

22 марта в России произошёл теракт, унесший множество жизней. В подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям, после чего подожгли здание.
Накануне трагедии западные СМИ предупреждали своих граждан о возможных терактах на территории РФ и призывали не посещать массовые скопления людей.

Чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в отставке Василий Корчмарь в разговоре с «Радио 1» рассказал, кто может стоять за этим преступлением.

«Главное провести анализ — кто был организатором, как все это произошло, какие цели преследовались. Самое главное, какая цель была у террористов, что они хотели доказать. Или это просто какие-то озлобленные люди собрались, организовались и решили отомстить. Естественно, сейчас спецслужбы разбираются во всем этом», — завил Корчмарь.
Он пояснил, что причин для совершения теракта может быть много: военные действия на Украине и на Ближнем Востоке, возможная месть помощь Сирии против организации ИГИЛ*.

По мнению дипломата, очевидно, что акция была спланирована очень чётко и работали профессионалы. Из-за появившихся призывов от стран Запада можно точно сказать, что они были осведомлены о предстоящем теракте.

«Разведка, естественно, работает, изучается еще и мнение общественности, мнение этих группировок террористических. Если это, допустим, ИГИЛ, которая взяла на себя ответственность за этот теракт, значит, тут замешаны американцы, потому что американцы взрастили ИГИЛ*, помогали оружием и, в общем-то, и планируют их операцию. Это инструмент американцев. Это уже известно, в общем-то, здесь и долго говорить не надо», — заявил эксперт.
Сколько времени расследование может занять, сложно ответить, отметил Корчмарь. Но можно однозначно заявить, что это «одно из запланированных мероприятий наших недругов за границей». Он пояснил, что НАТО во главе США хотят дезорганизовать российское общество, уничтожить Россию, вплоть до смены руководства, о чем неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин.

Он добавил, что невозможно совершить такое преступление без тщательной подготовки, не совершив ошибок. При этом план теракта зрел ни один день, уверен эксперт.

«Любая акция — это деньги. Это инструктаж, это тренировка, это отработка плана, вплоть до имитации посещения места теракта, изучения его. Ну, в общем, если говорить, в общем плане на международной арене это возымело негативное воздействие на всех. Никто не застрахован», — заявил посланник.
Собеседник также указал на монополию США на средства массовой информации в мире, поэтому они будут разжигать эту ситуацию.

«Нужно сорганизоваться то же из своих средств массовой информации. Должна идти целенаправленно такая волна, которая и показала нашим людям, нашему обществу, что не всё так гладко вокруг нашей страны. Много очень сейчас врагов. И с другой стороны, нужно, самоорганизовываться внутри страны и быть начеку. И требуется сплочение, людей перед такой угрозой», — подытожил Корчмарь.
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*Запрещенная в России террористическая организация.
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Иосиф Пригожин возмутился молчанием мировых звёзд по поводу трагедии в Крокусе
25 марта 2024, 14:40

Фото: istockphoto.com/R_Tee

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал западных звезд за молчание о трагедии в «Крокус Сити Холле», произошедшей 22 марта.
«Артисты всего мира, самые большие звезды. Почему они молчат? Это концертный зал, в котором они выступали. Почему они не выкладывают ничего? Почему они вместе с нами не скорбят? Или они все по политическим мотивам, по двойным стандартам?» — приводит «Москва 24» слова Пригожина.

А до этого стало известно, что один из обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», гражданин Таджикистана Рачабализода Саидакрами Муродали, проживал и был зарегистрирован в подмосковном Подольске в 2018 году. Как пишет RT, шесть лет назад мужчина был оштрафован за нарушение правил пребывания в России и ему предписывали покинуть страну.

Ранее стало известно, что организаторы теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» готовили еще одно нападение в одной из стран Средней Азии, который удалось предотвратить.

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#нападение
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