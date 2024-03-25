Симоньян о теракте в «Крокусе»: Чудовищная операция под чужим флагом

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Главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян назвала теракт в «Крокус Сити Холле» чудовищной операцией под чужим флагом.
«Совершенно очевидно, что была придумана чудовищная, жесточайшая, немыслимая операция под чужим флагом», — приводит RT слова Симоньян.
Член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям, президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге также высказала мнение о том, что теракт был тщательно спланирован и реализован руками мигрантов, в том числе для того, чтобы спровоцировать в России межнациональную рознь и ослабить страну изнутри.
«Мне кажется, пока наши правоохранительные органы и силовые структуры работают, нам нужно просто не поддаться этой информационной панике, в которую нас пытаются загнать не так, так этак», — отметила в беседе с «Царьградом» Лянге.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал западных звезд за молчание о трагедии в «Крокус Сити Холле», произошедшей 22 марта.
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