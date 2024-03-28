Симоньян: за участие в антироссийских чатах нужно ввести ответственность

Уехавшая из России после начала СВО Алла Пугачева в соцсетях извинилась перед экс-участницей «Евровидения» певицей Манижей под её постом о возможных «последствиях» для выходцев из Таджикистана и других стран Средней Азии после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости.