Симоньян: за участие в антироссийских чатах нужно ввести ответственность

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Главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян предложила ввести ответственность за участие в антироссийских и террористических чатах и подписку на них. Об этом она сама написала в своём личом Telegram-канале.
«Их список должен формироваться соответствующими органами, как сейчас формируются списки запрещенных организаций, СМИ и литературы. За участие в подобных чатах/группах - выдворение и пожизненный запрет на въезд в страну. Как минимум», — заявила журналистка.Совершивших теракт в «Крокус Сити Холле» завербовали через Telegram-канал «Голос Хорасана», принадлежащий афганскому крылу «Исламского государства»* и работающий на аудиторию в Таджикистане. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что на данном канале террористы могли получать необходимые сведения для организации массового расстрела людей в концертном зале в Красногорске. В настоящий момент Telegram-канал «Голос Хорасана» удален.
По словам Симоньян, Россия не является Западом. Она отметила, что наша страна не собирается подражать кому-либо. Главред добавила, что РФ «не очень-то нравится» политика западных стран.
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