Симоньян рассказала, что могла быть в «Крокусе» в момент теракта

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что должна была находиться в «Крокус Сити Холле» в момент теракта. Об этом она рассказала в авторской программе «Ч.Т.Д» в Telegram-канале Кеосаян daily.
Так, её коллеги прибыли в «Крокус», а Симоньян в это время, опаздывая, ехала в другой ресторан. Но в итоге было принято решение встретиться в изначально запланированном месте и группа коллег журналистки покинула «Крокус». Как только они в полном составе сели в новом ресторане, начали поступать сообщения о теракте.
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