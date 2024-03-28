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Симоньян рассказала, что могла быть в «Крокусе» в момент теракта

28 марта 2024, 21:46
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что должна была находиться в «Крокус Сити Холле» в момент теракта. Об этом она рассказала в авторской программе «Ч.Т.Д» в Telegram-канале Кеосаян daily.

У Симоньян была назначена встреча в ресторане. Однако заведений с таким названием несколько, и одно из них как раз находится в здании концертного зала. Однако журналистка и её коллеги не поняли друг друга и приехали в разные места.

Так, её коллеги прибыли в «Крокус», а Симоньян в это время, опаздывая, ехала в другой ресторан. Но в итоге было принято решение встретиться в изначально запланированном месте и группа коллег журналистки покинула «Крокус». Как только они в полном составе сели в новом ресторане, начали поступать сообщения о теракте.

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#теракт
#крокус сити холл
#встреча
#ресторан
#журналист
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В Петербурге планируется монтаж скульптур на Московские триумфальные ворота
28 марта 2024, 20:56

Фото: iStock/Rancic Aleksandar

В Санкт-Петербурге начнут монтаж скульптур на Московские триумфальные ворота.
Отмечается, что сами работы начнутся в мае, а завершатся осенью.

«Основная сложность в работе с акротериями, состоящими из 45 и 39 элементов, – это то, что кроме реставрации их нужно между собой собрать. Для них мы изготовили новые каркасы из нержавеющего материала, которые мы должны монтировать на памятник. До начала реставрации они были сделаны из чёрного металла, находились в неудовлетворительном состоянии», – прокомментировала в беседе с «Петербургским дневником» заместитель генерального директора реставрационной мастерской Христина Шумилова.

Ранее сообщалось, что Дворец спорта «Арсенал» для школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо возводят на 1-й Железнодорожной улице в подмосковном Можайске, в настоящее время строительная готовность составляет более 93%.

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#памятник
#реставрация
#санкт-петербург
#работа
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В ЛНР похоронили женщин, погибших во время теракта в «Крокусе»
Пасечник: двух женщин, погибших при теракте в «Крокусе», похоронили в ЛНР
28 марта 2024, 20:32

Фото: iStock/dragana991

В ЛНР похоронили двух женщин, погибших в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом в своём Telegram-канале написал глава региона Леонид Пасечник.
Отмечается, что похоронили Наталью и Светлану Бондарь в посёлку Краснореченское Кременского муниципального округа.

По словам Пасечника, несмотря на то, что обе женщины последнее время проживали в Подмосковье, их семья приняла решение похоронить их в родном посёлке.

Глава региона добавил, что оказал семье погибших помощь в организации похорон, а также выразил им свои глубочайшие соболезнования.

Ранее мэр Кременной Вячеслав Третьяков заявил, что администрация готова оказать финансовую и моральную поддержку семье погибших женщин.

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#лнр
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#погибший
#теракт
#крокус сити холл
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Судья чемпионата России по танцам обратилась в суд из-за травли после теракта
28 марта 2024, 19:51

Фото: iStock/greenleaf123

Судья чемпионата России по танцевальному спорту обратилась в суд из-за травли после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости.
По ее словам, ряд СМИ распространил ложную информацию о том, что детей, участвующих в соревновании, не выпускали из здания в день трагедии. Судья соревнований считает, что средства массовой информации, которые распространили недостоверную информацию, порочат ее честь и достоинство.

Чемпионат России по танцевальному спорту стартовал 20 марта и должен был продлиться до 31 марта. После теракта участники соревнований стали публиковать жалобы, рассказав, что эвакуация началась только спустя время после начала стрельбы, а организаторы уверяли, что происходящее — штатная ситуация, и что соревнования не приостанавливали даже во время «мятежа Пригожина».

Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и начала в упор расстреливать людей. После злоумышленники стали обливать зажигательными смесями кресла в зрительном зале, что вызвало масштабный пожар в помещении.

Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 143 человека, количество пострадавших — 360.

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#крокус сити холл
#теракт
#трагедия
#суд
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Кирби: США передали РФ информацию об угрозе теракта перед трагедией в «Крокусе»
28 марта 2024, 19:40

Фото: iStock/lucky-photographer

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что власти США пытались помочь предотвратить теракт в «Крокусе». Об этом он рассказал журналистам на онлайн-брифинге, пишет ТАСС.
Кирби решительно заявил, что перед атакой 22 марта США представили ясную и детальную информацию российским властям о террористической угрозе в отношении крупных собраний и концертов в Москве. Тогда же власти США предупредили своих соотечественников, находящихся в Москве, чтобы они воздержались от посещения общественных мест с крупным скоплением людей.

«7 марта в 11:15 по московскому времени в соответствии с обычными процедурами по установленным каналам, которые применялись ранее много раз, правительство США передало предупреждение российским службам безопасности в письменной форме. В дополнение к этому на следующий день, 8 марта, мы опубликовали предупреждение, чтобы предостеречь американских граждан от посещения крупных собраний и концертов в Москве», — сказал Кирби.
Президент РФ Владимир Путин тогда назвал предупреждения от США «попытками расшатать российское общество и дестабилизировать обстановку внутри страны». Подобные сообщения также называли «бесполезным и ничтожным инфошумом».

В среду 27 марта глава МИД Италии Антонио Таяни порекомендовал соотечественникам повременить с поездками в Москву из-за террористической обстановки. Он подчеркнул, что власти США и стран Евросоюза публично говорят об этом с 8 марта.

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#сша
#белый дом
#теракт
#крокус сити холл
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Подмосковных школьников пригласили на урок по цифровой грамотности
Проект «Цифровой ликбез» расскажет школьникам о беспарольных способах входа
28 марта 2024, 18:59

Фото: iStock/Ridofranz

С 25 марта по 26 апреля состоятся уроки по цифровой грамотности и кибербезопасности с использованием контента просветительского проекта «Цифровой ликбез». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе Минцифры России.
Уроки для школьников пройдут во всех регионах России. Компания VK опубликует видеоролик и методические материалы для педагогов по теме «Способы защиты аккаунтов в социальных сетях». Материалы этого сезона посвящены беспарольным способам входа в аккаунты.

Полученные материалы педагоги смогут интегрировать в учебный процесс, а также во внеурочную деятельность.

Целью просветительского проекта «Цифровой ликбез» является привитие детям основ цифровой грамотности, а также помощь в освоении основных принципов безопасного поведения в интернете.

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#школьники
#кибербезопасность
#интернет
#проект
#вконтакте
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Следственные действия с участием террористов проходят на территории «Крокус Сити Холл»
28 марта 2024, 18:59

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В четверг 28 марта группу террористов, проходящих по делу о теракте в «Крокус Сити Холл», привезли на территорию сгоревшего комплекса для выяснения обстоятельств произошедшего. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что террористы устроили атаку на концертный зал под воздействием наркотических веществ.

Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и начала в упор расстреливать людей. После злоумышленники стали обливать зажигательными смесями кресла в зрительном зале, что вызвало масштабный пожар в помещении.

Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 143 человека, количество пострадавших — 360.


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#крокус сити холл
#теракт
#трагедия
#москва
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Роскомнадзор не видит необходимости в ограничении работы Telegram в РФ
28 марта 2024, 18:30

Фото: iStock/Thx4Stock

В Роскомнадзоре заявили, что не видят необходимости в ограничении работы мессенджера Telegram в России. Об этом сообщает ТАСС.
По данным РИА Новости, администрация мессенджера с 2021 года удалила более 256 тысяч запрещенных материалов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что планов блокировать Telegram на территории РФ в настоящее время нет. По его словам, основателю мессенджера Павлу Дурову следовало бы уделять больше внимания тому, что Telegram используется в том числе и террористами.

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев также высказался по поводу работы мессенджера. Парламентарий сообщил, что Telegram сотрудничает с правоохранительными органами.

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#администрация
#telegram
#депутат
#социальные сети
#мессенджеры
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Аренда квартир подорожала в России в среднем на 16%
28 марта 2024, 18:30

Фото: iStock/LENblR

Руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев заявил, что в России за год съём жилья в среднем подорожал на 16%.
«Рост арендных ставок квартир обусловлен дисбалансом в структуре спроса и предложение. Интерес к аренде остаётся почти таким же, как и год назад. В этот же период экспозиция уменьшилась из-за того, что сейчас для многих россиян аренда является более привлекательными вариантом, чем покупка жилья в ипотеку под высокий процент», — пояснил в беседе с Газета.ру Каменев.

Ранее уполномоченный представитель президента Гильдии риэлтеров Московской области в городских округах Серпухове, Пущине и Протвине, президент комитета по недвижимости Торгово-промышленной палаты города Серпухов Любовь Голубева в беседе с «Радио 1» объясняла изменения в законодательстве, касающиеся порядка посуточной аренды квартир в многоквартирном доме.

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#квартиры
#аренда
#покупка
#рост
#цена
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В России пройдёт Форум бизнеса и власти «Неделя российского ритейла»
28 марта 2024, 18:20

Фото: iStock/Tippapatt

В России с 27 по 30 мая будет проходить X Международный Форум бизнеса и власти «Неделя российского ритейла». Об этом «Радио 1» сообщили в Минпромторге России.
Мероприятие организуют Министерство промышленности и торговли РФ и Российская ассоциация экспертов рынка ритейла.

Программа Форума будет поделена на тематические блоки: технологии и инновации, электронная коммерция, логистика, маркетинг, HR, фармацевтика, финтех, торговые форматы и пространства, индустрия моды, WineRetailWeek и конгресс по борьбе с нелегальной торговлей.

Форум проводится ежегодно. На его площадке собираются представители федеральных и региональных розничных сетей, предприятий электронной торговли, IT и сервисных компаний, поставщиков оборудования, банков, федеральных и региональных органов власти, отраслевых объединений ритейлеров и производителей.

Отмечается, что спикерами традиционно выступят министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, президент X5 Group Екатерина Лобачёва, управляющий директор OZON Сергей Беляков, основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук и другие.

В рамках Форума состоятся пленарные заседания, конференции, презентации и круглые столы.

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#бизнес
#форум
#россия
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