«Овца Долли»: Останина осудила идею создание банка спермы бойцов СВО

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Ребенок должен рождаться естественным путем. Так депутат Госдумы Нина Останина прокомментировала инициативу по созданию банка спермы бойцов СВО, приводит ее слова издание «Подъем».
Она также напомнила об опыте клонирования овцы Долли и суррогатных детях, напомнив при этом, что всегда выступала против такого искусственного вмешательства.
Ранее с инициативой создания банка спермы бездетных участников СВО выступила омбудсмен Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Стребкова.
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«Естественный путь — это любовь мужчины и женщины, от которой рождаются дети. Уже были и овца Долли, которую клонировали, и суррогатные дети», — заявила Останина.
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Анастасия Хохлова