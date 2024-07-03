Ожоги на половых органах и кости животных: как россиянка родила от насильника и узнала о его прошлом

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В 2016 году из колонии освободился Дмитрий Копылов, который прежде за свои деяния получил прозвище «маньяк-малолетка». После выхода на свободу душегуб устроил свою личную жизнь, женился и обзавелся ребенком. О том, как насильник живет сейчас и почему скрывал свое прошлое от сожительницы расскажет редакция «Радио 1».
Как живет маньяк-малолетка после освобождения
Журналисты kp.ru выяснили, что 34-летняя жительница Челябинска познакомилась с Копыловым на СТО, где он работал после освобождения из тюрьмы. Женщина обменялась с мастером телефонами, продолжала поддерживать с ним общение. Однажды Копылов предложил женщине помощь в разгрузке вещей, тогда же они узнали друг друга лучше и их отношения стали близкими.
В новом знакомом местную жительницу смущали лишь татуировки. Копылов не посвящал избранницу в свое тюремное прошлое и сообщил ей лишь то, что был судим за кражу.
В 2022 году у пары родился ребенок.
Копылов избивал гражданскую жену
Собеседница издания рассказала, что через несколько недель после рождения дочери Копылов впервые поднял руку на свою гражданскую супругу. Причиной ссоры стало то, что он не был вписан в свидетельство о рождении ребенка. Сбежав от сожителя вместе с общей дочерью и двумя детьми от предыдущего брака, гражданская супруга Копылова искала пристанища у знакомых. Через какое-то время сожитель нашел ее, заверил, что больше не поднимет на нее руку.
Однако Копылов продолжил избивать женщину. Он обвинял в краже ее старших детей, грозился написать заявление в полицию. Женщина была вынуждена взять микрозайм, чтобы погасить долг перед нерадивым супругом, хотя подозревала, что никаких денег у него ее дети не крали.
Иногда тиран и вовсе издевался над женщиной, лишая ее сна. Заставлял сидеть ночами на кухне и слушать его исповеди.
«Я тоже ночами спать не могу. Мне кошмары снятся, как я убиваю людей», — делился с женщиной Копылов.
Однако сожительница не придавала значения его словам.
Однажды вечером, будучи в состоянии опьянения, Копылов принялся душить своего пасынка. Мальчику тогда было 15 лет. Трагедии удалось избежать: женщина образумила своего сожителя и он отпустил сына. Уже на следующий день, когда подросток сообщил о произошедшем своим друзьям, они принялись искать информацию об отчиме сверстника, выяснять, за что он прежде был судим.
В Интернете про Дмитрия Копылова была внушительная статья, в которой были подробности о том, как он прежде расправлялся со своими жертвами.
«Это был шок. Я четыре года жила с монстром. Я знала, что он такой, но не настолько. Эти его разговоры об убийствах… Я думала, что бред, а он правда убивал», — рассказывала женщина журналистам.
Маньяк убивал проституток, если у него не получалось заняться с ними сексом
Маньяк-малолетка Дмитрий Копылов: что известно
Серийный убийца известен тем, что совершал свои преступления в несовершеннолетнем возрасте. Копылов рос в семье алкоголиков, мать рано умерла, а отец с детства приучал сына к спиртному. Мальчик с детства был агрессивным и жестоким. Еще в раннем возрасте он приносил домой котят, хомячков и до смерти их истязал.
Совершать убийства людей Копылов начал в возрасте 16 лет.
С 2004 по 2005 год маньяк-малолетка лишил жизни четырех женщин и одного мужчину. В качестве орудий преступлений Копылов использовал ножи, камни, металлические прутья, кости животных.
Все его жертвы подвергались насильственным половым актам и чудовищным истязаниям перед смертью. Так, на теле одной из убитых были найдены следы от ожогов на половых органах.
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